CNN o Niki Kovač: Nadlegovali so jo vplivni moški, ona pa se jim je uprla z vojsko ljubezni

Medijska hiša CNN je o članicah in članih Inštituta 8. marec ter njihovem delovanju posnela kratek dokumentarec.

Kot so zapisali v Inštitutu, je v ospredju kratkega filma njihovo aktivistično delo, v njegovem središču pa kampanja Samo ljubezen, s katero so se sistematično lotili sovražnega govora na spletu.

Film predstavi razloge za kampanjo in načine spoprijemanja s spletnimi grožnjami, gledalce in gledalke pa popelje tudi na teren, kjer se Inštitutu 8. marec pridružijo prostovoljke in prostovoljci. Film si lahko ogledate tukaj.

Pravijo, da je ponudba s strani medijske hiše CNN prišla nepričakovano. »Na začetku našega delovanja smo se zavezali k boju za enakopravnejšo družbo. Naše akcije so vsebinske, vedno smo si želeli, da bi bila Slovenija zgled solidarne družbe, v kateri bi se vsi dobro počutili,« pove Zlatko Djogić član programskega odbora Inštituta in koordinator kampanje Samo ljubezen. »Veseli smo, da bo naše sporočilo obkrožilo svet: majhne srčne skupnosti lahko dosežejo velike spremembe. Spremembe, ki so korak v pravo smer, k solidarnejši družbi,« pa meni Nika Kovač.

Kampanja Samo ljubezen kot odziv na spletne grožnje

Kot pojasnjujejo člani Inštituta, je projekt Samo ljubezen nastal po vzoru ameriškega Love Bomb Squada, prostovoljskega odreda ljubezni, ki se s prijaznostjo bori proti sovražnemu govoru na spletu. Sodelujoči v kampanji žrtvam sovražnih napadov pošiljajo sporočila ljubezni in prijavljajo sovražne objave. S kampanjo so se članice in člani Inštituta odzvali tudi na številne spletne grožnje, ki jih sami prejemajo zaradi svoje aktivistične drže, predvsem zaradi boja proti škodljivim zakonom prejšnje vlade Janeza Janše.

»Simptomatično je, da sovražni govor in lažne novice, ki jih generirajo javno izpostavljene osebe ali mediji, ki so del ali blizu stranke SDS, sprožijo porast sovražnih sporočil na družbenih medijih ali preko e-pošte, tudi na ulici. Pomembno je, da takšna dejanja ne le obsodimo, marveč nanje reagiramo s prijavo,« pove Nika Kovač, ki je v zadnjih dneh prejela nove grožnje, in sicer potem, ko je objavila vest, da je bil njen napadalec z Bavarskega dvora pravnomočno obsojen. »Žalostno pa je tudi, da Janez Janša do današnjega dne še ni prenehal z napadi preko twitterja, s pisanjem o tem, kako preživljam svoj dopust, kaj jem in kako izgledam,« doda.

Žaljivk in nadlegovanja so bili na terenu deležni tudi ostali člani ekipe in prostovoljci, nekateri primeri so se zgodili pred upravnimi enotami med zbiranji podpisov za brezplačna šolska kosila.