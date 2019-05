Turku iz Kočevja sekira padla v med

Aša Grahelj v akciji FOTO: JANEZ PETKOVŠEK

Niti državnemu prvaku hkratni met z dvema sekirama ni uspel. FOTO: JANEZ PETKOVŠEK

Sodnika in najboljši (z leve): drugouvrščeni Šutić, prvak Turk, prvakinja Grahljeva in bronasti Permoser

64 je maksimalno število točk v 10 metih.

Najboljših osem



1. mesto Zvone Turk

2. mesto Bernard Šutić

3. mesto Zlatko Permoser

4. mesto Peter Arčon

5.–8. mesto Simon Šega, Aša Grahelj, Miran Vidic in Filip Turk

Po skoraj štiriurnem finalu prvega državnega prvenstva v sekirometu v Ljubljani in napetem finalnem dvoboju je postal državni prvakiz Kočevja, s tri proti dva je premagal LjubljančanaTurk je dobil vse dvoboje na dve dobljeni partiji po deset metov pa tudi finalnega na tri.Vsi drugi so se morali ob vsakem porazu v nadaljevanje tekmovanja uvrščati z zmago v repasažu, zato je bilo tekmovanje za nekatere v šestnajsterici – med njimi sta bili dve ženski – naporno fizično in psihično., ki se je po uvodni zmagi in tesnem porazu s prvim nosilcemdo četrtfinala kar trikrat prebijal skozi repasaž, je moral namreč sekiro vreči skoraj dvestokrat. Čeprav mu je v popravnem nastopu uspelo v drugo vendarle premagati Šego, ga je premagal Belokranjčan. Ta je tudi edini, ki mu je na tekmi uspelo v eni partiji doseči maksimalnih 64 točk in se že drugič vpisati v Klub 64.Videli smo več tehnik metanja 600-gramske sekire; le redki so uporabljali dvoročno metanje, četudi naj bi bilo to najnatančnejše. A tudi pri enoročnih izmetih je bil skoraj vsak nekaj posebnega, saj je denimometala z dvokoračnim zaletom, večina pa z mesta, a različno močno. Bernard Šutić je pri metu uporabljal najmanjšo moč, spet drugi vso silo. Lahko bi rekli, da so posamezniki uporabljali tehniko pikada, nekateri meta kopja. Ne glede na tehniko je večina metov končala v krogu za štiri ali v sredini za šest točk, met v eno od dveh modrih pik na vrhu tarče pa jih je prinesel 10.Da tudi ženske obvladajo sekiro, je dokazala. Preden jo je izločil kasnejši dobitnik bronaste medalje Zlatko Permoser, je premagala kar tri moške in na koncu v ženski konkurenci postala prva državna prvakinja, v absolutni pa zasedla 5–8. mesto. V več izenačenih dvobojih se je zgodilo, da sta morala tekmovalca po večkrat v odločilni partiji metati v modro piko, saj je nista zgrešila niti po trikrat zapored.Med odmorom na polovici tekmovanja so organizatorji priredili zanimivo igro. V tarčo je bilo treba naenkrat vreči dve sekiri, in kdor bi zadel rdečo in modro piko hkrati, bi za nagrado dobil 100 evrov. Čeprav je srečo poskusilo veliko tekmovalcev in obiskovalcev, ni uspelo nikomur. Zahteven je že met z obema rokama, kaj šele da ti uspe težka koordinacija gibov v dve različni smeri.V velikem finalu na tri dobljene partije je bil Bernard Šutić že v startu pred težko nalogo. Ker se je Zvone Turk do njega prebil brez poraza, bi ga moral po pravilih premagati kar dvakrat, saj bi v primeru prve zmage v drugo veljalo pravilo repasaža. A to se ni zgodilo, saj je Turk tesno, a zasluženo zmagal s 3:2 že po prvem dvoboju. Šutiću je sekira v odločilni partiji kar dvakrat padla na tla, Turku pa nobenkrat. Tako Turk kot Aša Grahelj sta poleg lesenih (drvarskih) zlatih medalj dobila še pravi drvarski sekiri znamke Fiskars, vsi drugi pa so se morali zadovoljiti z medaljami, tolažilnim pivom in narezki.Kot je dejala organizatorka prvenstva Axe Throwing Europe Nataša Potočnik, lahko že prihodnje leto pričakujemo, da se bodo najboljši tekmovalci udeleževali kvalifikacijskih turnirjev za evropsko in svetovno prvenstvo. Težava pa je, ker ti potekajo spomladi in pozimi vsak teden in je lahko udeležba na njih zaradi visokih potnih in nastanitvenih stroškov precej draga.