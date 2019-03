Toliko centimetrov snega bo zapadlo jutri

LJUBLJANA – Čeprav se že pojavljata sodra in toča , ki sta bolj značilni za tople dni, zima še ni rekla zadnje. Dežurna vremenoslovka Agencije RS za okolje (Arso)pravi, da bomo jutri doživeli nov zimski preblisk – podobno bo namreč kot v ponedeljek.Dosegla nas bo fronta, popoldne zato pričakujte padavine. Snežna meja bo sprva na tisoč metrih, glavnina padavin pa bo padla zvečer in ponoči. Tudi snežna meja se bo postopoma puščala, ob močnejših padavinah celo do nižin. Hladnikova ocenjuje, da lahko v nižjih predelih pričakujemo kakšen centimeter snega, nad 800 metri pa tudi do deset. Ob tem izpostavlja, da sneženje za sredino marca ni prav nič neobičajnega.