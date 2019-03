LJUBLJANA – Ponedeljek je Sloveniji postregel s pravim vremenskim kaosom. Medtem ko je prebivalce pri Uncu in v Loški dolini dopoldne presenetila toča , bralkaporoča o sneženju na Vintarjevcu pri Litiji.Kot napoveduje Agencija RS za okolje (Arso), bo popoldne pretežno oblačno, občasno se bodo pojavljale plohe in tudi posamezne nevihte. Padavin bo najmanj na severu in na Primorskem. V južnih krajih se bo popoldne meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 500 m. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem do 13 stopinj.