Šiško že pred sodnikom: Prepričan sem, da iz tega ne bo nič

MARIBOR – Vodjo Štajerske varde Andreja Šiška so ob 14. uri privedli na zaslišanje pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru, je za STA potrdil vodja Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru Darko Simonič. Šiško je osumljen ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve.



»Glede na to, da se je zagovarjal na policiji, je sklepati, da se bo zagovarjal tudi pred preiskovalnim sodnikom. In to lahko traja ure,« je še dejal Simonič, ki pri postopku ni navzoč, ampak sta navzoča dva druga tožilca.



»To, kar se mu očita, nima vseh elementov kaznivega dejanja. Prepričan sem, da iz tega ne bo nič,« pa je v soboto za STA dejal Šiškov odvetnik Viktor Osim. Pričakuje, da bo preiskovani sodnik vodjo Štajerske varde Šiška izpustil iz pridržanja. Če pa bi se sodnik odločil za pripor, odvetnik napoveduje pritožbo na zunajobravnavni senat.



»Edina možnost, da ne predlagamo pripora, je samo to, da nas pridržani prepriča s svojim zagovorom, kar pa se v preteklosti ni dogajalo,« je v soboto povedal vodja mariborskega okrožnega državnega tožilstva Darko Simonič na vprašanje, ali namerava tožilstvo vložiti predlog za pripor. Pojasnil je še, da je današnje zaslišanje Šiška pred preiskovalnim sodnikom predvideno za 14. uro, sodno pridržanje pa se bo izteklo v ponedeljek zjutraj, okoli 6. ure. Pred mariborskim sodiščem se je v soboto dopoldne sicer na shodu v podporo Šišku zbrala manjša skupina njegovih privržencev, pridružila sta se jim tudi njegova starša.



Vodja sektorja kriminalistične policije pri mariborski policijski upravi Robert Munda je sicer na četrtkovi novinarski konferenci pojasnil, da je iz objav z zborovanja domnevno paravojaške enote Štajerska varda, ki so zakrožile po družbenih omrežjih, razvidno, da je osumljeni Šiško s pozivi ščuval k strmoglavljanju najvišjih predstavnikov države, udeležence pa je pozival tudi k izpolnitvi njegovih pozivov.



Tako so kriminalisti ugotovili, da so bili izpolnjeni vsi pogoji za sum ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve. Prav tako je bilo s fotografij in z videoposnetkov razvidno, da je osumljeni posedoval jurišno puško, ki spada v kategorijo prepovedanega orožja. Gre za vojaško orožje, ki ga posamezniki ne smejo posedovati.



Kriminalisti so po četrtkovih hišnih preiskavah pridržali dve osebi, a so po pojasnilih policije eni osebi pridržanje odpravili že v četrtek. Šlo naj bi za člana izvršnega odbora SDM Mateja Lesjaka. Za Šiška se je 48-urno policijsko pridržanje izteklo v soboto zjutraj, ko so ga policisti s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika, ki mu je odredil sodno pridržanje.