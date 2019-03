Težave po Sloveniji: zaradi vetra kopica posredovanj

V več delih Slovenije je veter v nedeljskem večeru in popoldnevu povzročal kar nekaj težav. Kot poroča uprava za zaščito in reševanje so večkrat morali posredovati gasilci.



Ob 18.42 se je na cesti relacije Lehen na Pohorju - Janževski vrh, občina Podvelka, podrlo drevo čez cestišče. Gasilci PGD Brezno - Podvelka so drevo razžagali in odstranili s cestišča.



Ob 17.59 se je v Ločici ob Savinji v občini Polzela zaradi vetra na cesto podrlo drevo. Gasilca PGD Ločica ob Savinji sta odstranila drevo s ceste.



Ob 16.43 se je izven naselja Gorica v občini Puconci zaradi močnega vetra drevo naslonilo na telefonski kabel. Gasilci PGD Gorica so drevo odstranili.



Ob 15.55 se je na Cesto na Pečovje v Štorah zaradi vetra podrlo drevo. Gasilci PGD Štore so drevo odstranili.



Ob 15.54 so gasilci PGD Hotinja vas posredovali na ulici Pot nadvozom v Hotinji vasi, občina Hoče-Slivnica, kjer so popravili del odkrite strehe, ki jo je odkril veter.



Ob 15.24 se je na cesto Ritmerk–Savci, občina Sveti Tomaž, zaradi močnega vetra podrlo drevo. Gasilci PGD Savci in Bresnica so podrto drevo razžagali in odstranili s cestišča.



Ob 15.11 je v Košakih pri Mariboru veter odkril del strehe na stanovanjskem objektu, posredovali so gasilci PGD Maribor Mesto, ki so streho zaščitili in prekrili.

