VRHNIKA – Popoldne je prišlo do nenačrtovanega izpada električne energije na območju Stare ceste na Vrhniki, in sicer zaradi zaradi preboja električnega kabla, poroča uprava za zaščito in reševanje. O izpadu elektrike so poročali tudi z ostalih območij Vrhnike, delovali niso niti semaforji.



Delavci podjetja Elektro so del stanovalcev oskrbeli z nadomestnim agregatom do 20 ure, preostali stanovalci pa bodo brez električne energije še okoli 6 do 8 ur.