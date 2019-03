Recept: palačinke Suzette

1. Pripravimo maso za palačinke: v posodi zmešamo moko in sol, naredimo jamico, dodamo jajca ter mešamo s penovko ali električnim mešalnikom; postopoma prilivamo mleko in vodo, da dobimo kremasto, gladko zmes brez grudic. 2. V ponev za palačinke damo malo masla ali olja in zajemalko testa, z obračanjem ponve ga lepo razporedimo. Ko začne dobivati barvo, jo obrnemo in pečemo še minuto.