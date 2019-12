Na Slovence preži nevarnost, bodite zelo pazljivi

Zimske razmere:

– za priklopnike in polpriklopnike je prepovedan promet na cesti Godovič–Črni Vrh–Col;

– za vsa tovorna vozila je prepovedan promet na cesti Žaga–Kobarid med Srpenico in Trnovim ob Soči.



Cesta čez prelaz Vršič je zaprta.

Količina novozapadlega snega in višina snežne odeje. FOTO: Arso

Zvečer in ponoči sta zlasti na odseku avtoceste med Črnim Kalom in Logatcem napovedana obilno sneženje in močna burja. Zaradi poslabšanja voznih razmer bodo nastale zgostitve v prometu in občasni zastoji. Na pot se zato odpravite le primerno opremljeni, opozarja Družba za avtoceste RS (Dars).Zaradi sneženja bo promet na slovenskih cestah po pričakovanjih počasnejši kot običajno. Zaradi snega in nizkih temperatur je ponekod možnost poledice. Vožnjo prilagodite razmeram na cesti in se na pot ne odpravljajte brez ustrezne zimske opreme. »Najmanj na Jesenicah in Lancovem pada leden dež, ceste pa so povsod spolzke. Take padavine so lahko tudi drugje. Na Lancovem policisti pravkar obravnavajo zdrs tovornega vozila,« so sporočili iz Policije. Zaradi zdsa vozila in poledenelega vozisca je na Lancovem zaprta regionalna cesta Kamna Gorica-Radovljica. Obvoz je v smeri Podnart-Dobro Polje.Zvečer bo na Primorskem pihala zmerna do močna burja, ki bo v drugi polovici noči na soboto hitro oslabela in ponehala. Na izpostavljenih legah bodo najmočnejši sunki nad 100 kilometrov na uro, pa napoveduje Agencija RS za okolje (Arso), kjer so zaradi burje v kombinaciji s padavinami za jugozahodni del Slovenije prižgali oranžni, drugi najvišji alarm. »Veter lomi veje in lahko podira posamezna drevesa, odkriva strehe. Možne so prekinitve v oskrbi z električno energijo. Oviran je cestni, lahko tudi pomorski promet. Gibanje na prostem je zelo oteženo in nevarno. Morje je zmerno vzvalovano do vzvalovano (3-4). Ostanite v varnih, zaprtih prostorih, ob morebitnem gibanju na prostem se izogibajte nevarnih mest. Ne vključujte se v promet, če ni nujno potrebno. Plovila naj bodo privezana na varnih privezih. Ostanite na kopnem. Spremljajte meteorološka obvestila in opozorila ter informacije. Upoštevajte navodila organov Civilne zaščite in Uprave za pomorstvo,« piše v opozorilu. Za preostali del Slovenije velja rumeni alarm.Preberite tudi:Toliko snega je po Sloveniji po podatkih Arsa zapadlo v zadnjih 24 urah: