Slovenijo pobelilo, a ni še konec: zapade lahko do 40 centimetrov snega

V četrtek popoldne je pobelilo večji del Slovenije. Padavine so ponoči ponehale, a prihajajo že nove. Dopoldne bodo najprej zajele zahodno Slovenijo in se nato postopno širile proti vzhodu. V severovzhodni Sloveniji bo do večera povečini suho. Po nižinah Primorske bo deževalo, v notranjosti pa bo sprva deloma deževalo, deloma snežilo, zvečer pa večinoma snežilo. Dopoldne bo ponekod zapihal veter južnih smeri, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od –1 do 4, na Goriškem in ob morju od 6 do 10 stopinj Celzija.Zaradi sneženja, ponekod pa tudi možnosti poledice in močnejšega vetra je Agencija RS za okolje (Arso) za vso državo prižgala rumeni alarm. Za severozahod države so napovedali možnost, da zapade med 20 in 40 centimetri novega snega. Na jugozahodu lahko piha veter s sunki od 85 do 100 kilometrov na uro. Na izpostavljenih legah bodo najmočnejši sunki nad 100 kilometrov na uro. Na prehodu med Notranjsko in Primorsko bo burja ob sneženju gradila snežne zamete. Za osrednji del, jugovzhod in jugozahod države pa je napovedanih od 5 do 25 centimetrov novozapadlega snega.Preberite tudi:V noči na soboto bo oblačno s sneženjem, ki bo do jutra ponehalo. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, ki bo do jutra ponehala. Zjutraj se bo zjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od –7 do –1, ob morju malo nad 0 stopinj.V soboto bo precej jasno, po nekaterih kotlinah se bo megla zadrževala ves dan. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Goriškem in ob morju od 8 do 12 stopinj.V nedeljo in ponedeljek bo predvsem v severovzhodni Sloveniji delno jasno, drugod pretežno oblačno. Na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. V nedeljo zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah še megla. V višjih legah in po nižinah predvsem vzhodne Slovenije bo pihal jugozahodni veter. Toplejše bo, zato se bo debelina snežne odeje hitro tanjšala.