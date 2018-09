Medved takoj v boj s sindikati

LJUBLJANA – Zaslišanje pred pristojnim odborom DZ je uspešno prestal tudi kandidat za ministra za javno upravo Rudi Medved. Kandidat je v predstavitvi v ospredje svojega delovanja postavil »železen zakon javne uprave: pripravo dobrih predpisov in poenostavitev postopkov«. Napovedal je tudi takojšnje nadaljevanje pogajanj s sindikati javnega sektorja.

Medvedovo predstavitev je kot ustrezno ocenilo devet članov odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, štirje pa so glasovali proti.



V predstavitvi je kandidat za ministra je napovedal, da bodo s sindikati javnega sektorja nemudoma sedli za pogajalsko mizo, pri čemer si želi, da bi pogajanja stekla z vsemi sindikalnimi skupinami hkrati, saj bi to bistveno olajšalo dialog. O nadaljnjem procesu pogajanj pa Medved, kot je dejal, konkretno še ne more govoriti. Po njegovih besedah bi bilo neodgovorno, če bi kot kandidat za ministra vlade, ki še ni bila izvoljena, govoril o strategiji, pogajalski taktiki in številkah, ki bodo na mizi.



Tudi na vprašanje predsednika Konfederacije sindikatov javnega sektorja in glavnega tajnika šolskega sindikata Sviz Branimirja Štruklja, ali bo nova vlada pogajanja nadaljevala na točki, kjer so se pogajanja s prejšnjo vlado končala, je Medved odgovoril, da še ne more prejudicirati, kako bodo pogajanja tekla. Upa pa, da se bodo ta končala s kančkom »obojestranskega nezadovoljstva«, saj bi to pomenilo, da so našli kompromis.



Enotni plačni sistem po njegovi oceni kljub anomalijam v tem trenutku nima alternative. »Tudi če posamezne skupine izstopijo iz tega enotnega plačnega sistema, ne bo popolnoma nič drugače,« je dejal in dodal, da bi prva zahteva po zvišanju plač povzročila domino efekt. Zato osnovnega koncepta plačnega sistema nimajo namena spreminjati, bo pa treba znotraj njega marsikaj reformirati.



Ena največjih težav je po njegovih besedah togost sistema, predvsem pri možnostih fluktuacije zaposlenih oziroma prehajanja med sektorji. Javni sektor po njegovi oceni ni preobsežen, saj javni uslužbenci predstavljajo le petino zaposlenih, kar je krepko pod povprečjem EU.