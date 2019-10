Ljubljanski zdravniki opozarjajo: Če storite to napako, lahko umrete

LJUBLJANA – Nabiranje gob je v polnem razmahu, mnogi po slovenskih gozdovih oprezajo za jurčki, lisičkami, marelami in drugimi dobrotami, pri tem pa se morajo poleg tega, da lahko naberejo le omejeno število gob, zavedati tudi, da je njihovo početje lahko smrtno nevarno, če naberejo napačne gobe.V UKC Ljubljana so ob tem izdali opozorilo gobarjem, naj bodo pazljivi pri nabiranju štorovk zaradi nevarnosti zamenjave s kučmicami. Če namreč ne ločite med tema dvema vrstama gob, se boste »zmotili samo enkrat«, kot so zapisali.Kučmice vsebujejo amanitin in lahko povzročijo odpoved jeter. Rastejo od poletja do pozne jeseni, praktično vedno na štorih iglavcev. Bet je vlaknat, obrobje klobuka ima nažlebkano, obroček je bolj nestabilen kot pri mali štorovki. Štorovke pa rastejo od pomladi do zime na štorih listavcev in iglavcev, na betu imajo obroček, bet je pod obročkom prekrit z rjavimi luskami in je nad obročkom gladek, obrobje klobuka ni nažlebkano.