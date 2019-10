Koprske sladke razvade

Stojnice so bile odlično obiskane. FOTOGRAFIJI: Arhiv Organizatorja

KOPER – Minuli konec tedna so v Koper že 11. leto zapored romali ljubitelji sladkih dobrot, saj so bili glavni mestni trgi znova prizorišče Sladke Istre. In medtem ko so se obiskovalci sprehajali med stojnicami in okušali najrazličnejše sladke dobrote, so različni izvajalci in sodelujoči na prireditvi poskrbeli, da tudi letos nikomur ni bilo dolgčas.V soboto dopoldne so pozornost na Titovem trgu pritegniliiz portoroške restavracije COB, ki je predstavil sladico degustacija oljčnega olja, ki je letos prejela laskavi naziv najizvirnejša sladica Istre 2019, ustvarjal pa je tudi chefiz restavracije Mediterraneo novogoriškega Hotela Perla.Sobotni program so popestrili tudi zmagovalci prve sezone televizijske oddaje Mali šef Slovenije, voditeljica in blogerkas kuharskim šovom sladko življenje z Anino kuhinjo, pa vodene vinske degustacije, degustacije piva in koktajl šov. Mednarodno priznani slaščičarpa je v Taverni ves dan ustvarjal skulpturo iz čokolade. Nič manj pestro ni bilo v nedeljo, ko je v kuharskem šovu Jesen v Istri nastopiliz restavracije Rizibizi,pa je predstavil alternativne sladice.Dan je bil v znamenju medu, saj so se o njem na delavnicah s čebelarsko zvezo lahko poučili otroci, pozneje pa so na vrsto prišli še drugi ljubitelji te sladke dobrote, ki so se lahko udeležili vodene degustacije medu,pa je ustvarjal na kuharski delavnici Čebelji raj. Slaščičarski mojsterje pripravil nežni čokoladni sufle ter predstavil njegove skrivnosti, na stojnici Term Banovci pa so pekli prleško gibanico.Manjkali niso niti predstavniki Slovenskega veganskega društva ter Šavrinke in Šavrini, tako da je lahko resnično vsak lahko našel kaj zase.