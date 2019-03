Jelinčičevo streljanje odmeva po spletu, stroka zaskrbljena

LJUBLJANA – Zadnja oddaja Tarče , v kateri je nastopilo enajst predstavnikov oblasti, je razvnela strasti tako med voditeljico in gosti kot med gledalci. Mnogi menijo, da je bila oddaja negledljiva zaradi načina vodenja voditeljicein populističnih izjav gostov, a ti so z enako vnemo svoje politične točke poskušali zbirati še na svojih družbenih kanalih.Svojo odmevno izjavo je na facebooku poskušal unovčiti predsednik stranke SNS in poslanec. Kot smo pisali, je povedal: »Dokler ne bomo postavili tri tipe pred zid in jih ne bomo počili, ne bo nič. /.../ Z dušilcem bi jih.« Ko je voditeljica Jelinčiča opozorila na neprimerne besede, je Jelinčič še kar nadaljeval: »Eni streljajo, jaz samo govorim. /.../ Ampak ja, bi jih počil, veste.«Da je še huje, je pozneje svojo izjavo na facebooku podkrepil še z besedami, »da bi bil to eden od sistemov rešitve nevzdržne situacije v Sloveniji.«Jelinčičeve besede so bile izrečene v sicer njegovem znamenitem slogu, kar pa ne pomeni, da so sprejemljive, opozarjajo na prijavni točki Spletno oko , kjer je mogoče prijaviti sovražni govor. Jelinčičevih izjav sicer ne moremo razumeti kot sovražni govor, »saj so uperjene proti domnevnim storilcem kaznivih dejanj, ki niso bili poimenovani, to pa pomeni opravičevanje in spodbujanje nasilja proti neimenovani skupini ljudi«, a je z izjavo spodbujal nasilje. »Da se žaljiva in nasilna komunikacija v družbi ne bi normalizirala in razširila v še večji meri, kot se na žalost že je, je potreben močan (in takojšen) vsakokraten odklonilen odziv medijev, političnih predstavnikov in drugih relevantnih akterjev v družbi. To velja posebej takrat, ko tovrstno komunikacijo uporabijo posamezniki z večjim družbenim vplivom, kar v tem primeru vsekakor drži,« so zapisali.Mnenja Jelinčičevih sledilcev na facebooku o primernosti njegovih besed so bila deljena, a se je videoposnetek z vsebino razširil po medmrežju. Kar 180.000 ljudi si je na poslančevem kanalu ogledalo njegovo izjavo (2700 všečkov), 1500 ljudi jo je delilo. To je verjetno tudi za Jelinčičev kanal svojevrsten rekord.