Izdano opozorilo, popoldne nevarnost toče

Konec tedna spet aprilsko

LJUBLJANA – Danes bo sprva pretežno oblačno, lahko bo rahlo deževalo. Čez dan bodo predvsem v zahodni, osrednji in južni Sloveniji nastale posamezne plohe in nevihte. Ob nevihtah se lahko pojavijo močnejši nalivi in manjša toča, napovedujejo na spletnem portalu Neurje.si. Zaradi neviht je za vso državo izdano rumeno opozorilo.Popoldne bodo vmes tudi obdobja sončnega vremena. Ponekod bo pihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija.V četrtek dopoldne bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Nastale bodo posamezne plohe ali nevihte, ki bodo verjetnejše v zahodni polovici Slovenije. Ponekod bo pihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija.V petek dopoldne bo precej jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in posameznimi plohami ali nevihtami, ki bodo verjetnejše na Notranjskem in severnem Primorskem. Tudi v soboto bo dopoldne sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte spet nekoliko pogostejše.V nedeljo se bo čez srednjo Evropo in severozahodni Balkan pomikala višinska dolina hladnega zraka. V začetku novega tedna bo na območju srednje Evrope in Alp prehodno nastalo šibko območje visokega zračnega tlaka, ki bo v torek slabelo in predvidoma v sredo bo od zahoda vremenska fronta prešla Slovenijo, napoveduje agencija za okolje (Arso).