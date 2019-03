Džamija v Ljubljani odpira vrata

Gradnjo džamije v Ljubljani hromi pomanjkanje denarja. FOTO: A. L.

LJUBLJANA – Na gradbišču ob Parmovi ulici, kjer so leta 2013 položili temeljni kamen za prvo džamijo pri nas, se že nekaj časa zdi, da dela stojijo. Džamija naj bi bila dokončana do aprila letos, a takrat verniki tam še ne bodo mogli moliti, saj so datum zamaknili na konec junija, so za Delo povedali v Islamski skupnosti. »Dela na Muslimanskem kulturnem centru potekajo vsak dan,« zagotavljajo.Preberite še:Oktobra lani so na gradbišču policija in inšpektorju Fursa opravili nadzor zaradi suma , da delavci na gradbišču delajo na črno in brez dovoljenj. Policija zoper pravne osebe ni ukrepala, so pa dvema osebama izdali plačilna naloga (globa za prekršek znaša 800 evrov) in opozorilo zaradi kršitve zakona o tujcih, eni osebi pa so izdali tudi odločbo o prostovoljni vrnitvi z ozemlja Slovenije (v domovino) v roku 30 dni.Celoten projekt Muslimanskega kulturnega centra je ocenjen na 35 milijonov evrov, kar pomeni, da po izračunih Dela za dokončanje potrebujejo še devet milijonov evrov. Doslej je okoli 15 milijonov evrov za izgradnjo džamije prispeval Katar, denar pa so v prvi fazi gradnje že porabili. Katar je nato pred leti doniral še 11 milijonov, gradnja se je lahko nadaljevala.V Islamski skupnosti zagotavljajo, da potrebujejo le še okoli 2,4 milijona evrov za opremo. Če jim denarja ne bo uspelo zbrati, bodo center opremljali postopoma. Ko bodo izpolnjeni pogoji za delovanje džamije, pa bodo zagotovili tudi izobraževalni sistem, še poroča Delo.