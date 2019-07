Direktorica z dvema plačama se poslavlja

LJUBLJANA – Nadzorni svet Telekoma Slovenije se je v torek seznanil s poslovnimi izidi družbe, hkrati pa je podal soglasje k imenovanjuza direktorja družbe TSmedia in družbe Antenna TV SL za mandatno obdobje štirih let. Mandat začne teči 1. septembra 2019.To pomeni, da se mandat predčasno končuje dosedanji dvojni direktorici, ki je imela pogodbo do 30. novembra letos. O tem, ali jo bodo predčasno zamenjali, se je začelo ugibati, ko je letos predčasno odstopil predsednik uprave Telekoma, ki je družbo vodil od leta 2012 in je »oče« televizije Planet TV.Česnova za vodenje TSmedie dobiva mesečno 9.000 evrov, za vodenje Planet TV pa še dodatne tri tisočake, čeprav je družba pridelala že koli 50 milijonov evrov izgube, kot smo poročali pred časom Skupina Telekom Slovenije je v prvem polletju sicer ustvarila 19,57 milijona evrov čistega dobička, kar je 35 odstotkov več kot v istem obdobju lani, medtem ko so prihodki od prodaje upadli za pet odstotkov, na 340,63 milijona evrov. Letos v Telekomu beležijo nekoliko manjše prihodke na veleprodajnem trgu in manjše prihodke mobilnega blaga na končnem trgu.