Agonija za Slovence: letalski prevozniki jih ne želijo prepeljati domov

Potniki so po dveh tednih karantene že siti ladje in čakanja. FOTO: Reuters

Po vrnitvi spet karantena?

Karantena za potnike na ladji Diamond Princess, ki je z več kot 540 okuženimi z virusom covid 19, se bo končala med 19. in 21. februarjem, so potrdili na ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ), kjer so v nenehnem stiku s slovenskim veleposlaništvom v Tokiu. Ko bo šest Slovencev dobilo negativne teste na koronavirus, bodo ladjo lahko zapustili. Kdaj jo bodo lahko zapustili, je sicer odvisno od japonskih oblasti. Predvidoma do konca tedna pa naj bi bil organiziran skupni prevoz potnikov iz EU nazaj domov.Preberite tudi:Zaradi težav pri zagotavljanju komercialnega prevoza nazaj v Evropo (številne letalske družbe potnikov z ladje ne želijo prepeljati) potekajo pogovori več evropskih držav, da bi po evropske potnike na ladji poslali posebno letalo, ki bi jih nato prepeljalo na eno izmed evropskih letališč. Najverjetneje bo letalo poslala država, ki ima tam največ svojih državljanov.Kot je znano, je na ladji tudi šest Slovencev, ki si že močno želijo domov, potem ko se je potovanje sprevrglo v nočno moro. Številni potniki so že dva tedna ujeti v svojih kajutah, mnogi brez oken, kar seveda slabo vpliva na njihovo počutje. »Prizadevamo si, da ji čim prej dobimo domov,« zagotavljajo na MZZ.Iz naše ambasade v Tokiu, ki je v stiku s šesterico, so zjutraj prejeli sporočilo, da so še vedno dobro, zato upajo, da bo test za vse negativen. Ali bodo po vrnitvi domov morali v karanteno, je odvisno od zdravstvenih strokovnjakov, pravijo na MZZ in dodajajo, da imajo druge države pri tem različne ukrepe; ali se odločijo za t. i. trdo karanteno, ko so ljudje povsem ločeni od drugih, ali pa za t. i. mehko karanteno, ko so ljudje doma pod zdravniško oskrbo.Informacije o podaljšanju karantene za tiste potnike, ki so bili v stiku z okuženimi potniki, na MZZ nimajo.