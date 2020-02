Grozljivka za šest Slovencev: bodo med tistimi, ki ostajajo na ladji smrti?

Karantena na ladji Diamond Princess, ki naj bi se končala v sredo, se bo za tiste, ki so bili v bližini okuženih potnikov, podaljšala za še dva tedna. Ali bo med njimi tudi šest Slovencev, ki so med okoli 2900 ljudmi (od okoli 3700), ki še ostajajo na krovu ladje, preverjamo na ministrstvu za zunanje zadeve.Tisti potniki, ki so bili v tesnem stiku z obolelimi, bodo morali biti v karanteni 14 dni od dneva, ko so jih nazadnje videli. Tudi člani posadke, ki so nadzirali goste in jim dostavljali hrano, naj bi bili v karanteni še dva tedna zatem, ko bodo ladjo zapustili zadnji potniki.Preberite tudi:Slovenci po poročanju Dela še ne vedo, kako bodo prišli domov. Zanje bi se moralo potovanje končati 4. februarja, ravno na dan, ko se je začela karantena. Sedaj ne vedo, kdaj bodo sploh smeli nazaj, saj vsi še niso dobili rezultatov testiranj, prav tako pa se zatika pri odhodu domov, saj ne smejo na komercialne lete.Samo v zadnjih dveh dneh so na ladji, ki je zasidrana v japonskem pristanišču v Jokohami, potrdili 169 novih primerov okužbe z virusom covid 19. Skupaj je okuženih že več kot 450 ljudi.Preberite tudi:Tudi tisti potniki, ki bodo smeli zapustiti ladjo, ne bodo odšli takoj v sredo, saj naj bi zapuščanje ladje trajalo dva do tri dni, je sporočilo japonsko zdravstveno ministrstvo. Ministrstvo je testiralo vse na krovu. Rezultati nekaterih so že znani in tisti potniki, ki imajo negativne rezultate, bodo ladjo lahko zapustili, jim pa bodo ob tem še izmerili temperature.V ponedeljek so z ladje evakuirali več kot 300 Američanov, tudi tiste, ki imajo virus. Sedaj jih čaka dvotedenska karantena doma.Koronavirus je doslej zahteval več kot 1860 smrtnih žrtev, okuženih pa je 72.500 ljudi.