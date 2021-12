Cene letijo v nebo

Cene žita, koruze in zlasti energentov letijo v nebo. Slednji so se na globalni ravni podražili za 22 odstotkov. V Sloveniji je v javnosti zakrožila novica, da je v preteklem mesecu cena govedine v trgovinah zrasla tudi za 40 odstotkov. Na kmetijsko-gozdarski zbornici so se na to odločno odzvali. Špekuliralo se je, da se je meso podražilo zaradi kmetov, ki naj bi dražili svojo proizvodnjo. To seveda ni res. Kmetje so glede postavljanja cen precej nebogljeni, saj je po eni strani trg preprosto premajhen, zato trgovci v primeru pomanjkanja pridelka to zlahka nadomestijo z uvozom, s čimer jih do...