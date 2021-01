Burno v državnem zboru, Janša Kordiša označil za 'urgentni primer' (VIDEO)

V državnem zboru se je seja začela s poslanskimi vprašanji vladi, burno pa je postalo že na začetku, ko jevprašanje zastavil poslanec Levice. Zanimal ga je odnos vlade do kriminalnih združb. »Glede na to, da opravljam tudi funkcijo ministra za zdravje, se bom pri pristojnih institucijah pozanimal, kako pomagati takim, ki trosijo takšne nebuloze,« je dejal Janša in kasneje dodal, da gre v primeru Kordiša za urgentni primer.Oglasil se je tudi, ki je vidno razburjen dejal: »Ste ga slišali, kaj je rekel? Rekel je, gospod Kordiš, vi potrebujete psihiatrično pomoč.« Levica je nato sejo protestno zapustila.je besede Janše označil za nedopustne, predsednika DZpa je pozval, naj zaščiti poslance.Premier je na današnji seji dvignil veliko prahu tudi z izjavo, da še ne vedo, ali se bodo otroci jutri resnično vrnili v šole in vrtce.