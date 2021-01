Premier v parlamentu: Ne vemo še, ali se bo pouk jutri res začel

Predsednik vladeodgovarja na poslanska vprašanja v državnem zboru. Poslanko SABzanima, ali se vlada zaveda negativnih posledic dolgotrajnega zaprtja šol za otroke in zakaj se ni odločila za uporabo t. i. mešanih modelov, ki jih je pripravilo ministrstvo za izobraževanje.»Včeraj se je na omrežju oblikovala skupina 3000 vzgojiteljev, ki pozivajo proti testiranju, to je 10 % teh, ki naj bi jutri začeli pouk in vzgojo, in težko je pričakovati od teh, ki nasprotujejo testiranju, da bodo tudi ostale ukrepe dosledno spoštovali in upoštevali,« je dejal premier. »Nikjer drugje ukrepi niso bili problem, pri nas pa so politične stranke zagnale kampanjo brez mask v šole in v nekaj tednih smo imeli v šolstvu štirikrat več okužb kot med vso drugo populacijo. V tem je razlika med nami in drugimi državami.«Za torek, 26. januarja, je napovedana vrnitev v šole in vrtce v devetih regijah z boljšo epidemiološko sliko. A Janša je dan pred vrnitvijo sporočil: »V tem trenutku se pristojni ukvarjajo z vprašanjem, ali v teh regijah, ki so dosegli pogoje, jutri dejansko začeti s fizičnim poukom v prvi triadi in polnim obsegom delovanja vrtce. To je osrednje vprašanje danes, ki zadeva na deset tisoče ljudi.«Danes do 16. ure morajo svetovalne skupine za zdravje sporočiti, ali bomo šole in vrtce odprli v regijah, ki so imele boljšo epidemiološko sliko, in tam, kjer so se razmere od srede poslabšale. Vlada o tem še odloča ...