Brez zadržkov: maturante čakajo množične zabave na Obonjanu

Zabava na Obonjanu

Izolacija med izletom?

Ob vrnitvi iz tujine bodimo pozorni na spremembe v zdravju in počakajmo z obiskovanjem skupin, ki so ob okužbi z novim koronavirusom bolj ranljive, svetujejo epidemiologi. To še posebej velja za mlade, ki se v teh dneh odpravljajo na maturantske izlete.»Vsak od nas bi moral ravnati, kot da je potencialno okužen,« je pozvalz NIJZ. Nekaj časa po vrnitvi naj se tisti, ki so se vrnili iz tujine, tudi izogibajo stikov, predvsem s starejšimi. Dodal je še, da je testiranje smiselno šele ob pojavu simptomov.Čeprav je bila slovenska vlada (in tudi javnost) v zadnjem obdobju tako kritična do potez Hrvaške, ker je ta dovoljevala zabave v nočnih klubih, pa Slovenci očitno nimamo zadržkov, da sami organiziramo množične zabave na Hrvaškem. Mediji so v minulih dneh namreč poročali, da se okoli 300 slovenskih maturantov odpravlja na maturantski izlet na hrvaški otok Obonjan.Gre sicer za zasebni otok, pri potovalni agenciji Mondial pa zagotavljajo, da je otok najet samo za slovenske maturante brez mešanja in stikov s turisti ali domačini. Kot so za 24ur pojasnili v agenciji, bodo morali dijaki, preden se bodo odpravili na pot, podpisati obrazec, da v zadnjih 14 dneh niso kazali znakov okužbe ali bili v samoizolaciji. Poleg tega pa bo njihovih napovedih na vseh odhodih na izlet potekalo obvezno merjenje temperature za vse dijake, vodiči pa naj bi jih po prihodu na otok opozarjali celo na medosebno razdaljo tudi na zabavah.Maturantski izleti z odhodi konec avgusta in v začetku septembra organizira tudi agencija Kompas. Prijavljenih je približno dva tisoč maturantov, število prijav je v istih okvirih kot lani. Za spoštovanje preventivnih ukrepov bosta skrbeli izkušeni spremljevalna in vodniška ekipa Kompasa, so navedli za STA.»Končno odločitev glede realizacije bomo sprejeli konec julija na podlagi uradnih priporočil, navodil in ukrepov, ki jih pripravljajo nacionalne institucije v zvezi s preprečevanjem okužbe z novim koronavirusom glede na takratno aktualno epidemiološko sliko tako v Sloveniji kot tudi v svetu, saj sta varnost in zdravje vedno na prvem mestu,« so navedli.V primeru suma na okužbo bodo ukrepali skladno z navodili lokalne zdravstvene ustanove in inštituta za javno zdravje. V primeru suma na okužbo bo oseba nemudoma izolirana, prav tako tudi najtesnejši stiki. Zdravstvena ustanova na lokaciji pa bo po opravljenem testiranju, skupaj z epidemiološko službo, predpisala vse nadaljnje ravnanje, so zagotovili.