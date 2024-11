Branko Grims napadel Kosovo zaradi »slabe angleščine«, nato pa preobrat

Četrtkovo dopoldne je bilo v znamenju zaslišanja kandidatke za komisarko Marte Kos. Evroposlanec Branko Grims, ki ni član odbora Evropskega parlamenta za zunanje zadeve in zato na zaslišanju ni bil prisoten, je očitno nastop kandidatke spremljal na daljavo.

Do Kosove je bil precej kritičen, kar je zaznal celo bruseljski portal Politico, ki je poobjavil njegov zapis na omrežju X. »Ob vsem zanikanju, praznih besedah in slabi angleščini je danes jasno v Evropskem parlamentu samo to, da taka oseba nikoli sploh ne bi smela biti predlagana za EU komisarko. Slabo za Evropo in (še ena levičarska ...) katastrofa za Slovenijo,« je zapisal.

Očitno pa se je evroposlanec malce prenaglil, saj je kasneje zapis popravil. Del, ki govori o »slabi angleščini« Kosove, je izbrisal.