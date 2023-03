Bralec plačal in odprl paket, a končal z dolgim nosom (FOTO)

Da so nakupi prek pošte oziroma prek spleta (blago pošljejo v paketu na dom) postali kar pogosti, je deloma kriva korona, deloma pa tudi praktičnost oziroma udobje naročila. A kaj, ko imajo vsake oči svojega malarja, fotografije pa nujno ne osvetlijo vsega, kar nas pozneje moti. S takim zapletom se je srečala družina našega bralca z zahodnega konca države, ki ima v lasti avtomobil chrysler.

Ta znamka je v naših krajih bolj redka, podobno je z rezervnimi deli. Vendarle pa so brskali po spletu ter sredi decembra na slovenskem vzhodu, v Zgornji Kungoti, našli podjetje ACŠ: slednje je imelo na svojem avtoodpadu v zalogi istovrstni avto, s katerega bi bilo možno sneti rabljene rezervne dele.

Ne klicarite – pišite!

V podjetju so s starega avtomobila odmontirali želene avtodele, jih fotografirali in poslali slike prek telefona, so nam pojasnili iz podjetja ACŠ: »Gospod je rekel, da ne more dobro oceniti stanja rabljenih delov, zato mi je poslal elektronski naslov, tako da je še prek e-maila dobil vse poslikano,« pravijo v podjetju. Dogovorili so se za ceno – za štiri rabljene roke in dve rabljeni prednji luči so izstavili račun za dvesto evrov. V podjetju so še poudarili, da so opozorili na poškodbo: »Ker je bilo vozilo v požaru, so luči deloma poškodovane, kar je razvidno tudi s slik, ki so bile poslane.«

Podjetje ACŠ je tržna inšpekcija že obravnavala, na naša vprašanja se niso odzvali. FOTO: Google Street

Nekaj dni zatem je kupec plačal po povzetju ter bil razočaran: »Ko sem odprl paket, sem videl, da je vse zanič.« Začel je klicariti na ACŠ: »Povedal sem, da je vse zanič, pa je rekel, da bodo vprašali direktorja.« Klical je še, dosegel pa nič. Pri ACŠ se branijo, da je bila stranka obveščena o stanju rabljenih rezervnih delov: »Vrne lahko le roke, če ne bodo ustrezne za njegovo vozilo.« Kupec, ki trikrat obrne vsak groš, se je počutil prevaranega: »Znesek ni ne vem koliko velik, ampak tudi majhen ni. 200 evrov sem dal za smeti, ki jih lahko na komunalo peljem.« Odločil se je za ovadbo zaradi goljufije na policijo, mi pa smo odgovore poiskali na tržnem inšpektoratu, ki je nemara prva primerna instanca za tovrstne zaplete.

Glavna tržna inšpektorica Andreja But pojasnjuje, kakšne so pravice kupca, če dobi neustrezen rezervni del, naročen na daljavo: »V skladu z zakonom o varstvu potrošnikov ima pravico do odstopa od pogodbe, s tem da v 14 dneh po prejemu blaga obvesti prodajalca, da odstopa od pogodbe, ne da bi navedel razlog za svojo odločitev,« pojasnjuje inšpektorica ter dodaja: »Obveznost kupca je tudi, da v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe na lastne stroške vrne oziroma izroči kupljeno blago prodajalcu.« Sicer ima tudi podjetje ACŠ te pogoje poslovanja precej določno opredeljene na svoji spletni strani. Tako ne preseneča navedba iz podjetja ACŠ: »Policisti po prejemu vseh listin, slik, korespondenc med stranko ter prodajalcem niso ugotovili nobenih znakov kaznivega dejanja ali prekrška, zato je bil postopek ustavljen.«

Kupec bi moral – namesto telefonskih klicev – poslati sporočilo, da odstopa od nakupa, ter dele vrniti prodajalcu. Da ne bi prihajalo do podobnih razočaranj, glavna inšpektorica opozarja vse kupce rabljenih avtomobilskih delov na daljavo: »Takoj po prejemu naročenih rabljenih rezervnih delov po pošti naj pregledajo, ali ustrezajo oziroma so enaki njihovemu pokvarjenemu delu.«

Obveznost kupca je tudi, da v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe na lastne stroške vrne kupljeno blago prodajalcu.

Razlog je v tem, da proizvajalci svoje tipe vozil pod enakim imenom stalno dopolnjujejo in spreminjajo. Butova navaja primer VW golfa, ki je že VII. generacija od leta 2016: »S tem se spreminjajo tudi posamezni rezervni deli za posamezen tip vozila in so odvisni od letnika proizvodnje vozila. Zaradi tega lahko prodajalec pošlje kupcu delujoč del, ki pa ni ustrezen za vgradnjo v njegovo vozilo.« Blago je torej tudi po nakupu na daljavo možno zamenjati – a pravočasno!

Prodajalec je fotografije poslal kupcu in nam, a kupec je končal z dolgim nosom. FOTO: Posnetek zaslona

Pohitel je s prijavo na policijo, a bolj smiselno bi bilo najprej obvestiti tržno inšpekcijo. FOTO: Kupec

Imate tudi vi podobno izkušnjo? Kontaktirajte nas.