Bomba v Mariboru! V nedeljo se umaknite na varno

V mariborski četrti Tezno bo v nedeljo dopoldne potekala odstranitev 250 kilogramov težke letalske bombe iz druge svetovne vojne, ki so jo odkrili prejšnji teden na gradbišču v ulici Ledina. Občina poziva vse, ki živijo ali delajo na območju v oddaljenosti do 400 metrov od najdišča, da se tisti dan najkasneje do 8. ure umaknejo.

Akcija bo potekala predvidoma med 8. in 13. uro. Vse osebe v t. i. rdeči coni morajo za ta čas zapustiti svoje domove in poslovne prostore. Ob evakuaciji naj vzamejo s seboj osebne dokumente in denar, morebitna zdravila in nujne medicinske pripomočke ter druge nujne življenjske potrebščine.

»Pred odhodom izključite gospodinjske aparate in naprave, zaprite okna (rolete in polkna) in vrata, ugasnite luči in zaklenite prostore. Motorna in druga vozila umaknite v garažo ali z območja, poskrbite tudi za živali,« so danes sporočili z občine.

Zbirno mesto za evakuirane prebivalce, ki nimajo druge možnosti začasne nastanitve, bo v prostorih Mestne četrti Tezno na Panonski ulici 12, in sicer od 8. ure dalje.

Osebe, ki se same ne morejo evakuirati oziroma pri tem potrebujejo pomoč, na občini prosijo, da to sporočijo najkasneje do nedelje do 8. ure na telefonsko številko 112.

Prebivalci, ki živijo ali delajo v oddaljenosti od 400 do 600 metrov od najdišča bombe (rumena cona), morajo po sproženju zvočne sirene za nevarnost do preklica upoštevati, da se v tem času ni dovoljeno zadrževanje na prostem. Prebivalci tega pasu lahko torej ostanejo v svojih domovih, vendar jih ne smejo zapustiti. Zapreti morajo okna, motorna in druga vozila pa umakniti v garažo ali z območja do nedelje do 8. ure.

Bodite pozorni na zvočna opozorila

Začetek in konec neposredne nevarnosti bo naznanila sirena z znakom za opozorilo na neposredno nevarnost (zavijajoč zvok sirene, ki traja eno minuto) in za preklic (enolični zvok sirene, ki traja 30 sekund).

Na dan deaktivacije bo veljala popolna zapora cest v radiju do 600 metrov od najdbe bombe. To vključuje ceste od nakupovalnega središča eLeclerc do podvoza pod železniško progo, pri Zavetišču za živali Maribor in pri starem gasilskem domu na Bohovi.

V nedeljo bo odpovedan bolšji sejem, ki sicer vsako nedeljo poteka na območju Cone Tezno. Za odpoved so se na občini odločili iz varnostnih razlogov.

Pristojne službe pozivajo vse prebivalce k strpnosti in spoštovanju navodil.

Možnost detonacije

Akcijo onesposobitve neeksplodirane letalske bombe bodo izvedli pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS). »Akcijo bomo začeli po znaku sirene za nevarnost ob 10. uri. Če bo šlo vse po sreči, bi morali zaključiti okoli 11. ure,« je na novinarski konferenci v petek povedal vodja te enote Darko Zonjič.

Pojasnil je, da so si oddahnili, ko so ugotovili, da ima bomba mehanska vžigalnika, saj bi bila v primeru kemičnega vžigalnika zadeva mnogo bolj tvegana. A tudi v tem primeru previdnost ni odveč, in tudi če so bili v preteklosti že večkrat soočeni s takšnimi najdbami, bodo skrajno previdni.

Najprej bodo poskušali z mehanskim odvijanjem odstraniti oba vžigalnika. Če to ne bo uspešno, pa bodo izkopali jamo osmih metrov globine in v njej uničili bombo z detonacijo. Po Zonjičevih besedah ocenjujejo, da to ne bo potrebno.

Na območju 400 metrov okoli najdbe po besedah poveljnika civilne zaščite Sama Robiča biva okoli 50 ljudi.

Maribor je bil v drugi svetovni vojni med najbolj bombardiranimi mesti na območju nekdanje Jugoslavije. Na območju mariborske občine je bilo med januarjem 1944 in aprilom 1945 izvedenih 29 bombnih napadov in odvrženih skoraj 16.000 kosov bomb, zato je možnost najdbe neeksplodiranih bomb iz tega obdobja razmeroma velika.