Pred uničenjem bomb: začetek in konec bo naznanila sirena (FOTO)

V Novi Gorici se je ob osmi uri začela evakuacija več tisoč prebivalcev. Ob 10. uri se bodo namreč onesposobili tri letalske bombe, dve 250-kilogramski in 100-kilogramsko, ki so jih pirotehniki našli na gradbišču železniške postaje.

Kot smo že poročali, bodo 100-kilogramsko bombo morali razstreliti na kraju, saj so ob najdbi ugotovili, da ima poškodovan vžigalnik. Drugi dve bombi pa bodo onesposobili z odvijanjem vžigalnikov. Pirotehniki ju bodo nato skušali varno prepeljati na poligon za dokončno uničenje. Začetek in konec akcije bo naznanila sirena.

Uničevanje bomb v Novi Gorici. FOTO: Blaž Samec

Poveljnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Darko Zonjič je za Radio Slovenija dejal, da ob razstrelitvi 100-tonske bombe ne pričakujejo nič posebnega. »Najprej je na vrsti bomba, ki jo bomo razstrelili, to bo majhen pok, nič posebnega,«

Območje evakuacije. FOTO: Mo Nova Gorica

Na radiu so zjutraj poročali, da je 6-metrska jama, v katero bodo zakopali 100-kilogramsko bombo, ki jo bodo razstrelili, pripravljena, pri dveh 250-kilogramskih bombah pa so postavili bale sena, če bi se zgodilo, da ne bi mogli odviti vžigalnikov in bi morali ublažiti morebitno eksplozijo. Na terenu so že gasilci, policisti in pripadniki civilne zaščite.

Na slovenski strani so evakuirali približno 5800 prebivalcev, na italijanski strani pa so na varno umaknili 1600 prebivalcev.

Uničevanje bomb v Novi Gorici. FOTO: Blaz Samec

Uničevanje bomb v Novi Gorici. FOTO: Blaz Samec

Uničevanje bomb v Novi Gorici. FOTO: Blaz Samec

Uničevanje bomb v Novi Gorici. FOTO: Blaz Samec

Uničevanje bomb v Novi Gorici. FOTO: Blaz Samec

Uničevanje bomb v Novi Gorici. FOTO: Blaz Samec