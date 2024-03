Ob 12.14 je počilo: onesposobili so vse tri bombe

V Novi Gorici se je ob 12.54 oglasila sirena za konec nevarnosti, kar pomeni, da so onesposobili vse tri bombe iz 2. svetovne vojne, ki so jih v zadnjih tednih našli na območju železniške postaje. Vsi evakuirani prebivalci na obeh straneh meje z Italijo se lahko vrnejo domov. Ob 13.45 bodo pred kamere stopili novogoriški župan Samo Turel, župan Občine Gorica Rodolfa Ziberna, goriški prefekt (I) Raffaele Ricciardi in pirotehniki.

Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) so v Novi Gorici s povzročeno eksplozijo ob 12.14 onesposobili prvo od treh letalskih bomb na območju železniške postaje. Nato so delo nadaljevali na drugih dveh bombah.

Iz štaba civilne zaščite so okoli 12.30 sporočili, da je bilo prav tako uspešno odvijanja vžigalnika z druge letalske bombe. Ob 12.54 pa se je v Novi Gorici oglasila sirena za konec nevarnosti, kar pomeni, da so onesposobili vse tri bombe.

Sirena se je oglasila malo po deseti uri

Sirena za razglasitev splošne nevarnosti in s tem začetek operacije se je oglasila okoli 10.10, pripadniki državne enote za varstvo pred NUS so nato na lokaciji prve bombe pripravili vse potrebno za premik bombe v prej pripravljeno šest metrov globoko jamo.

Bomba v Novi Gorici FOTO: Blaž Samec

Premik so opravili ob 10.50. Potem so na bombo namestili eksploziv in vžigalnik ter okoli 11.15 pričeli zasipati jamo z mivko. Z zasipanjem so končali nekaj minut čez 12. uro in nato bombo z razdalje sprožili ob 12.14. Eksplozija ni povzročila raztrosa materiala, na lokaciji je bilo opaziti le manjši oblak belega dima.

Pri onesposobitvi sodeluje 14 pripadnikov državne enote za varstvo pred NUS, prisotna sta tudi dva bombna tehnika specialne enote policije.

Pred začetkom intervencije so na slovenski strani v pasu evakuacije evakuirali 2306 oseb, v območju zaklanjanja pa 3478 oseb. Na italijanski strani so evakuirali skupno 1085 oseb, so sporočili z Mestne občine nova Gorica. Na območju oddaljenosti od 400 do 600 metrov od kraja bomb so prebivalci lahko ostali na domovih, vendar se v času intervencije niso smeli zadrževati zunaj.