Novogoričani se morajo evakuirati! Eno bombo bodo razstrelili, dve onesposobili

Pristojne službe izvajajo še zadnje ukrepe in naloge pred nedeljsko evakuacijo v Novi Gorici zaradi onesposobitve treh neeksplodiranih letalskih bomb, ki so jih člani Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi našli na območju novogoriške železniške postaje. Evakuacijo bodo izvedli tudi v Gorici v Italiji, in sicer v 600-metrskem pasu od najdišč bomb.

Na novogoriški strani bosta vzpostavljeni dve varnostni območji. Za prvo, rdeče območje, na katerem živi 2306 oseb, je zapovedana popolna evakuacija. To območje sega na slovenski strani meje do 400 m oddaljenosti od mesta najdbe bomb. Za drugo, rumeno območje, na katerem živi 3478 oseb, pa velja ukrep zaklanjanja, kar pomeni, da se bodo te osebe med 9. in predvidoma 14. uro morale zadrževati v notranjih prostorih in ne bodo smele na prosto. To območje sega na slovenski strani meje med 400 m in 600 m oddaljenosti od mesta najdbe bomb.

Celotno območje evakuacije in zaklanjanja bodo pristojne službe preverjale tudi z droni, in to tako na slovenski kot na italijanski strani.

Za vse tiste, ki se v času evakuacije ne bodo imeli kam umakniti, novogoriška mestna občina daje na voljo veliko dvorano novogoriške Občinske palače (Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica).

Vodja evakuacije Simon Vendramin prebivalcem sporoča: »Vsi ukrepi v zvezi z izvedbo evakuacije sprejeti skupaj z italijanskimi kolegi in slovenskimi pristojnimi službami, tako, da bo potekala usklajeno. V rdečem območju se bodo morali prebivalci in uporabniki evakuirati do 9. ure dopoldan. Preden odidejo naj zaprejo okna, tako polkna kot rulete, ugasnejo gospodinjske aparate in naprave, zaprejo luči ter zaklenejo svoja stanovanja oziroma hiše. Priporočljivo je tudi, da vsa svoja osebna vozila do 9. ure odpeljejo s tega območja in seveda da tudi poskrbijo za živali. Neposredno nevarnost bo naznanila sirena z javnim alarmiranjem, in sicer z enominutnim zavijajočim zvokom sirene, sam priklic neposredne nevarnosti pa s pol minutnim enoličnim zvokom sirene. Ob preklicu se bodo lahko ljudje vrnili na svoje domove.«

Novogoriški župan Samo Turel je pozval: »Predvsem se obračam na vse prebivalce, ki so zajeti v te varnostne ukrepe in jih pozivam, da upoštevajo vsa navodila. Prebivalce v coni, kjer bo potrebna fizična evakuacija, prosim, da se res umaknejo na varno. Prebivalce v drugi coni, kjer je odrejeno zaklanjanje, pa medtem prosim, da teh nekaj ur preživijo na svojih domovih in ne hodijo na prosto.«

Načelnik Policijske postaje Nova Gorica Sejad Jušić je poudaril, da bodo policisti nadzirali območje evakuacije in na ta način varovali življenja ljudi ter premoženje. Izpostavil je še: »Zagrožena kazen za vse tiste, ki ne bodo upoštevali navodil pristojnih, je od 1000 € dalje. Verjamemo, da ljudi ne bo potrebno oglobiti, ker želimo najprej s primerno komunikacijo ljudem pojasniti, da je to nujno potrebno za njihovo varnost.«

Kako bo potekalo onesposabljanje bomb?