Bo šest sirot po grozovitem umoru njihove matere ostalo skupaj? CSD pojasnjuje

Slovenijo pretresa umor, ki se je v torek popoldne zgodil na Razborju pod Lisco. 47-letni Muhabi Gashi je na grozovit način umoril partnerico, 41-letno Amando Černe. Policija ga je že pridržala, šest otrok, starih med 3 in 15 let pa je čez noč ostalo brez staršev.

Kot so nam pojasnili pri posavskem centru za socialno delo, v takšnih primerih poskrbijo za varnost in zaščito otrok z njihovo namestitvijo v varno okolje. Otroke tako namestijo v krizni center za otroke in mladostnike. Če ocenijo, da je zanje koristno, pa se lahko namestijo tudi k drugi osebi (lahko so to sorodniki, stari starši) ali tudi v rejništvo in zavod.

CSD: Storimo vse, da sorojenci ostanejo skupaj

Marina Novak Rabzelj, direktorica Centra za socialno delo (CSD) Krško. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Otrokom nudijo tudi psihološko pomoč

Za otroke v kriznem centru se nemudoma začne iskanje primerne rejniške družine ali drugih možnosti namestitve. »Vedno skušamo iskati družino, v katero lahko namestimo vse sorojence hkrati, da ostanejo skupaj, saj je to bistveno za njihov nadaljnji razvoj na čustvenem in socialnem področju, razen če se oceni, da namestitev vseh sorojencev ne bi bila v njihovo korist,« pojasnjuje direktorica CSD

Če je otrok s posebnimi potrebami ali pa ima čustvene in vedenjske motnje, CSD poišče primeren zavod, v katerega se lahko vključi in je zanj primeren glede na njegove potrebe. V CSD zagotavljajo, da otrokom vselej nudijo pomoč in podporo, ki jo potrebujejo, sami, pa tudi druge strokovne službe (pedopsihiatrična obravnava, klinična psihološka idr.). Pomoč je nudena toliko časa, kot je treba po oceni strokovnjaka, ki jo izvaja.

Tudi vi lahko pomagate

Da bi vsaj malce omilili stiske nič krivih otrok, pri Slovenskih novicah odpiramo humanitarno akcijo prek našega Krambergerjevega sklada in vas prosimo, da odprete svoja srca in pomagate po svojih močeh! Skupaj s CSD Posavje bomo našli pot, kako bomo lahko otrokom pomagali na najboljši način, najsi bo to v denarju, materialni pomoči, morda tudi v obliki štipendij.