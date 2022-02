Umor na Razborju: Pomagajmo šestim sirotam!

V torek popoldne se je šestim otrokom, ki so živeli na Razborju pod Lisco, zavetje doma razblinilo kot milni mehurček. Ostali so sirote, sami, samcati, otroci, stari od 3 do 15 let. Njihov očka je pokončal njihovo mamico. Ostali so brez dveh oseb, ki sta jim pomenili največ na svetu.

Zanje bo poskrbljeno, a njihovo življenje bo zaradi tragedije za vedno zaznamovano. Kot so nam potrdili na Centru za socialno delo Krško, so otroci trenutno na varnem in jim CSD zagotavlja vso potrebno 24-urno psihosocialno pomoč ter podporo, iščejo pa tudi najboljšo rešitev, ki bo otrokom dolgoročno najbolj v korist.

Drage bralke in bralci, vse, ki želite pomagati šestim otrokom, ki so ostali brez mamice, prosimo, da denarno pomoč nakažete na transakcijski račun Sklada Ivana Krambergerja št. SI56 02922-0019831742, s pripisom za Pomoč otrokom, sklicna številka 7247. Odslej lahko pomagate tudi s SMS-donacijami. Pošljite SMS na 1919: z vpisano ključno besedo KRAMBERGER boste prispevali 1 evro, z vpisano ključno besedo KRAMBERGER5 pa 5 evrov.

Da bi vsaj malce omilili stiske nič krivih otrok, na Slovenskih novicah odpiramo humanitarno akcijo prek našega Krambergerjevega sklada in vas prosimo, da odprete svoja srca in pomagate po svojih močeh! Skupaj s CSD Posavje bomo našli pot, kako bomo lahko otrokom pomagali na najboljši način, najsi bo to v denarju, materialni pomoči, morda tudi v obliki štipendij.

»Žena je doma mrtva«

Bil je torek popoldne okoli šestih, ko se je na policijski postaji v Sevnici zglasil 47-letni Muhabi Gashi iz zaselka Lisce na Razborju pod Lisco. S seboj je pripeljal vseh šest mladoletnih otrok in policistom povedal, da njegova žena doma leži mrtva.

Hiša je bila urejena, starejša, a dozidana, jo je pa Gashi prodajal, o čemer govori tudi tabla na njej. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Policisti so iz razgovora razbrali sumljive okoliščine in se skupaj z ekipo nujne medicinske pomoči iz sevniškega zdravstvenega doma nemudoma odpravili na Razbor. V hiši so našli truplo 41-letne Amande Černe, zdravnik je lahko le potrdil smrt, saj je bila očitno že več ur mrtva.

Nasilen zaradi ljubosumja?

Pri pregledu trupla so našli sledove nasilja, zato so se zaradi suma, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, v preiskavo vključili strokovnjaki sektorja kriminalistične policije.

Amanda je v pogovoru s socialnimi delavkami vseskozi izražala brezpogojno zaupanje v moža in ni omenjala ogroženosti ali nasilja v družini. Molk jo je stal življenje.

»Na podlagi odredbe preiskovalne sodnice je bila v sredo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani opravljena sodna obdukcija, pri čemer so našli stare in sveže sledove nasilja. Poškodbe, ki so nastale v torek, so bile tako hude, da je zaradi njih v popoldanskih urah, nekaj ur pred prijavo, umrla,« je včeraj povedal Matjaž Štern, pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto.

Matjaž Štern, pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Osumljeni je bil še včeraj v policijskem pridržanju, popoldne pa so ga privedli pred preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča v Krškem. So pa storilca policisti v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja, zaradi česar je bil tudi že obsojen, a sodba še ni pravnomočna. Zdaj je osumljen kaznivega dejanja umora na posebno grozovit način, za umor pa je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora.

Glede na to, da gre za mladoletne otroke, policisti ne želijo govoriti o okoliščinah storitve dejanja, so pa te popolnoma razjasnjene. Kaj je gnalo Gashija, da se je tako kruto znesel nad svojo partnerico in mamico njunih šestih otrok, naj bi razjasnil kazenski postopek, med ljudmi pa se govori, da naj bi ga v nasilje gnalo bolestno ljubosumje. Kot je povedal Štern, so policisti v preteklosti pri družini večkrat posredovali, nasilje pa so prijavili občani, a ko so možje v modrem prišli na kraj domnevnega nasilja, ne žrtev ne storilec nista hotela sodelovati. In tu se pristojnosti policije končajo.

Na CSD so zaradi kompleksnosti družinske dinamike sklicali več multidisciplinarnih timov, s pokojno so opravili tudi vrsto razgovorov in jo seznanili z možnostmi ukrepanja in varnega umika za njo in otroke, če bi to potrebovala. Prav tako so staršem ponudili pomoč pri vzgoji in oskrbi otrok in urejanju medsebojnih odnosov.

Družina se je na Razbor preselila pred približno petimi leti, z domačini pa niso navezovali stikov, tako da ljudje v zaselku o njihovem življenju za štirimi zidovi niso vedeli veliko. Le včasih je bilo slišati vpitje … Gashijev dom je bil urejen, okolica pospravljena, staro hišo sta partnerja počasi opremljala, tudi notranjost je bila, kot smo izvedeli, prijeten dom, ki ni dal slutiti, kaj se je dogajalo v njem. Gashi je bil po rodu s Kosova, Amanda pa je bila z Gorenjskega, družina se je večkrat selila, živeli so na Gorenjskem, v Ljubljani, Celju, pred leti pa sta kupila to hišo kakšnih osem kilometrov od Sevnice.

Več multidisciplinarnih timov

Z družino so veliko sodelovale tudi uslužbenke centra za socialno delo. »Na Centru za socialno delo Posavje smo ob nepričakovanem tragičnem dogodku globoko pretreseni. CSD je takoj, ko je prejel obvestilo policije, poskrbel za otroke. Namestil jih je v varno okolje, kjer sta jim ves čas zagotovljeni podpora in pomoč, ki ju potrebujejo,« je povedala Marina Novak Rabzelj, direktorica CSD Posavje, in dodala, da so družino poznali, odkar se je pred dobrimi štirimi leti na njih obrnila po pomoč pri uveljavljanju socialnih transferjev. Oba sta bila namreč brezposelna.

Sodna obdukcija je odkrila stare in sveže sledove nasilja.

»Na centru za socialno delo nismo bili seznanjeni s prijavo o nasilju v družini, smo pa bili konec leta 2020 obveščeni, da je oče otrok prijavil nasilje nad svojo ženo s strani tretje osebe. Na CSD smo kljub temu zaradi kompleksnosti družinske dinamike sklicali več multidisciplinarnih timov, v katerem so sodelovali tako policija oziroma sektor kriminalistične policije Novo mesto, državno tožilstvo, zdravstvo (skupnostna psihiatrična obravnava) in izobraževalne ustanove. CSD je z gospo opravil vrsto razgovorov in jo seznanil z možnostmi ukrepanja in varnega umika za njo in otroke, če bi to potrebovala.

Tragedija se je zgodila v zaselku Lisce na območju Razborja pod Lisco. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Prav tako smo staršem ponudili pomoč pri vzgoji in oskrbi otrok in pri urejanju medsebojnih odnosov. CSD je pri tem aktivno sodeloval s policijo, zdravstvom, šolo in vrtcem. Gospa je vseskozi izražala brezpogojno zaupanje v moža in ni omenjala ogroženosti ali nasilja v družini,« je pojasnila direktorica CSD Posavje.

Osemčlanska družina je uveljavljala pravice iz javnih sredstev in prejemala denarno pomoč v višini 1387 evrov na mesec, pri čemer se je družini večina sredstev izplačevala v funkcionalni obliki, torej kot plačilo osnovnih življenjskih potrebščin, za hrano, oblačila in položnice, prav tako so bili upravičeni do prejemanja otroških dodatkov.

Sklepati je, da je bila Amanda žrtev družinskega nasilja, a si o tem ni upala spregovoriti, to pa je žal prva ovira pri preprečevanju tovrstnega nasilja, žal je bilo molčanje o trpljenju zanjo usodno.

Osumljenec krutega zločina gre v pripor. FOTO: Marko Feist

V naši državi je v okviru centrov za socialno delo kot nevladnih organizacij res dobro organizirana mreža za pomoč žrtvam nasilja, a prvi pogoj je, da žrtev spregovori. Ali pa o tem spregovori nekdo, ki za nasilje ve, da se žrtev čim prej umakne v varno okolje, v katero od varnih hiš ali kriznih centrov za žrtve nasilja.