V torek popoldne, delal se je že mrak, je 47-letni Muhabi Gashi iz hribovske vasice Razbor pod Lisco svojih šest mladoletnih otrok naložil v avto in se z njimi odpeljal nekaj kilometrov stran, v dolino, do policijske postaje v Sevnici. Tam je povedal, da je ubil svojo partnerico Amando, in se predal možem v modrem. Ko smo se dan po tragediji mudili na Razborju, točneje v zaselku Lisce, ki šteje vsega nekaj domačij, je bilo povsem mirno. Okoli hiše, ki je bila zaščitena s policijskim trakom z napisom stop policija, prav tako so bili zapečateni vsi vhodi, se je potikala le prijazna muca, ki nik...