Ob polnoči začne veljati novi odlok. To so spremembe (VIDEO)

Omejitev zbiranja, petkovi kolesarji, primite se za denarnice

Koliko ljudi se je okužilo med petkovim protestnim kolesarjenjem? Hojs tega podatka nima, pravi pa, da je Ljubljana kritična in da je pred njo morebiti še kakšna občina.

Spremembe v restavracijah in gostilnah

»Bližajo se takšni časi, ko bomo tudi mi morali nositi maske med našimi nastopi,« je ob začetku današnje novinarske konference po seji vlade napovedal vladni govorec za covid 19. Ponovil je to, o čemer smo že poročali, da se število okuženih povečuje , ugotovljeni odstotek okuženih med vsemi testiranimi pa da kaže na poslabšanje epidemiološke slike.Najhitreje se virus širi med zdravstvenim osebjem in zaposlenimi na šolah. Žarišča se pojavljajo v domovih za starejše v Škofji Loki, Rogaški Slatini in na Jesenicah, kjer se epidemiološka slika šenaprej slabša.Za njim je govornico zasedel minister za notranje zadeve, ki je spregovoril o spopadanju z epidemijo in zbiranju ljudi. Danes ob polnoči začne veljati odlok, katerega bistvena sprememba je pri zbiranju do 10 ljudi in nad 10. Zbiranje, kjer je nad 10 ljudi, ni več dovoljeno, dovoljeno pa je nad 10 in do 500 ljudi, ko gre za predstave, skupščine družb pod pogojem, da sklicatelj oziroma organizator dobi pozitivno mnenje Nijz. Za vsako zbiranje, kjer je več kot 10 ljudi, je potrebno pozitivno mnenje Nijz in upoštevati vsa njihova priporočila. Zakuske so prepovedane, je še dodal, saj da so tveganje ugotovili epidemiologi na porokah, zabavah, pogrebščinah, zabavah kolektivov: »Vlada je prisiljena, da se ta gostinska ponudba v celoti prepove.«Napovedal je tudi strožje sankcije, denimo za petkove kolesarje. Hojs je dejal, da bo od jutri to drugače, saj so ta kolesarjenja najbolj evidentna groba kršitev v zadnjih mesecih. Udeleženci lahko od jutri naprej lahko pričakujejo, da bo policija »identifikacijo in kaznovanje izvajala mnogo striktneje«.Hojs se je dotaknil tudi porok in izpostavil, da tudi tam pogostitve niso dovoljenje, več kot 10 ljudi pa je mogoče gostiti ob predhodnem soglasju Nijz in upoštevanju navodil.Nihče ne bo vstopal v stanovanje, je na vprašanje o vstopanju v zasebne prostore, kjer bi bile morebitne zabave, odgovoril Hojs.Hrano in pijačo se lahko streže le sedečim gostom, ob tem da morajo biti gostje med seboj oddaljeni meter in pol, razen če prihajajo iz istega gospodinjstva, je spremembo napovedal državni sekretar. Druga sprememba: v trgovinskih središčih, posameznih trgovinah, lekarnah, zavarovalnicah, bankah ali pošti je lahko le ena oseba na 20 kvadratnih metrih, zaposleni se v to ne štejejo.Rezultati ukrepov bodo vidni čez 14 dni, je napovedal Kacin in opozoril na dosledno upoštevanje razdalje, uporabo obrazne maske, higieno rok in kašlja (v robček ali rokav), spodbudil pa je tudi k uporabi aplikacije #OstaniZdrav.