Neuradno: koronavirus ne popušča, spet veliko število okuženih

V sredo so po neuradnih podatkih potrdili več kot 300 novih okužb, poroča MMC. Koliko testov so opravili, še ni znano. V torek je število okužb prvič preseglo 300, saj so okužbo potrdili pri 356 ljudeh.Ob naraščanju števila potrjenih okužb in hospitaliziranih bolnikov s covidom 19 je premierže v torek med drugim napovedal omejitev zbiranja ljudi na največ deset z nekaterimi izjemami. Vlada bo na današnji seji predvidoma sprejela nekaj novih ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa.Pričakovati je tudi omejitev na strežbo samo sedečim za mizami v gostinskih lokalih, omejitev števila oseb v zaprtih javnih prostorih glede na velikost prostora, denimo v trgovinah, bankah in podobno. Predvidena je tudi prepoved obiskov v posameznih domovih za starejše in bolnišnicah, ki sicer ponekod že velja.S tem bi vlada skorajda izčrpala ukrepe, ki jih ima v okviru t. i. oranžne faze. Na voljo bi ji ostali le še ukrepi, kot so zapora posameznih občin, zaprtje gostinskih lokalov in športnih dvoran ter ustavitev nenujnih zdravstvenih storitev.Ti ukrepi so še zadnje, kar ima vlada na voljo, preden bi prešli v rdečo fazo, ki po Janševih besedah pomeni razglasitev epidemije. »Če bi število okuženih preseglo 140 na 100.000 prebivalcev v 14-dnevnem obdobju ter bi bilo v bolnišnicah več kot 250 bolnikov, od teh več kot 50 na intenzivni negi, bi morali razglasiti epidemijo in sprejeti podobne ukrepe, ki smo jih sprejemali spomladi,« je v torek posvaril Janša.Po napovedih vladnega govorca za covid 19naj bi novi ukrepi začeli veljati v petek.