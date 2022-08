Bivši Janšev minister: Dušana Smodeja poznam

Afera Smodej dodobra pretresa slovensko javnost. Medtem ko se pojavljajo nova anonimna pričevanja o domnevnih zabavah novomeškega kulturnika Dušana Josipa Smodeja, pa predvsem mediji blizu SDS iščejo vzporednice razvpitega primera z Levico, kdo je koga poznal in s kom so prijateljevali. Medtem ko ministra in poslanec Levice zanikajo, da bi imeli kar koli z 28-letnim Smodejem, pa se je oglasil nekdanji minister v Janševi vladi Mark Boris Andrijanič, ki je eden redkih priznal, da Smodeja, na katerega letijo očitki o spolni zlorabi deklet pod vplivom mamil, pozna.

Andrijanič je namreč všečkal objavo Smodeja, ko je ta zapisal, da s primeri nima nič in da je žrtev on sam. Po vseh anonimnih prijavah, ki so letele na Smodeja, si je bivši minister premislil in je všeček, kot pravi, izbrisal in dodal, da Smodeja pozna.

»Kot Novomeščan poznam Dušana Josipa Smodeja in njegovo družino. Takoj, ko sem izvedel za podrobnosti domnevnih zlorab, sem všeček pod njegovo izjavo o domnevnem izsiljevanju umaknil. Očitana mu dejanja najostreje obsojam in iskreno upam, da se pride tej zadevi čim prej do dna,« je zapisal.

Instagram profila ni več

Kot smo opazili, je bil z instagrama umaknjen profil, kjer so bile objavljene anonimne prijave o domnevnih spolnih zlorabah, nasilju in finančnih oškodovanjih Dušana Josipa Smodeja. »Sedaj, ko je zadeva dosegla medije, politiko, nevladne organizacije in policijo, se čutimo dolžne priznati, da je stvar mnogo večja od nas ter se do neke mere umakniti. Sami namreč nismo ne pravna organizacija niti zares homogena entiteta in nimamo ne pristojnosti ne kvalifikacij za nudenje dolgotrajnejše podpore žrtvam spolnega in drugega nasilja,« je po pisanju N1 je sporočila skupina oseb in dodala, da kazenski postopek proti omenjenemu kulturniku še ne poteka.

Na policiji opravljajo številne razgovore

Policija medtem izvaja »potrebne ukrepe in zbira obvestila o morebitnih sumih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in drugih kaznivih dejanj«, so sporočili. Dodajajo, da policisti in kriminalisti opravljajo številne razgovore, se trudijo identificirati morebitne žrtve oziroma oškodovance teh kaznivih dejanj ter preverjajo verodostojnost zapisov na spletu. Do srede popoldne niso prejeli nobene prijave oškodovank.