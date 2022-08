So ljudje vedeli za dogajanje v kleti Fotopuba? Poglejte, kje so ujeli Luko Mesca (VIDEO)

V zadnjih dneh Slovenijo pretresa afera o drogah, nasilju in spolnih odnosih brez privolitve. Vse to naj bi se leta dogajalo na zabavah kulturnika Dušana Smodeja v Fotopubu. O tem je spregovorila tudi 21-letnica, ki se je leta 2018 s prijateljico udeležila ene od takšnih zabav. Da so na zabavah uživali mamila in zlorabljali dekleta, trdi tudi neimenovana ženska, ki je spregovorila za TV Slovenija. Kot je znano, je Smodej vse tovrstne obtožbe že zanikal.

Žrtve lahko popolnoma zaupajo policistom »Na Policiji primer domnevnega spolnega nasilja intenzivno preiskujemo,

spodbujamo žrtve naj dejanja prijavijo, saj jih le tako lahko zaščitimo Že od prve informacije v javnosti, da so se zgodila huda kazniva dejanja spolnega nasilja, skupina policistov in kriminalistov zadevo intenzivno preiskuje. Preverjajo namreč okoliščine in zbirajo informacije za potrditev obstoja morebitnih razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti,« so danes sporočili javnosti. Policisti in kriminalisti sicer opravljajo številne razgovore, se trudijo identificirati morebitne žrtve oz. oškodovance teh kaznivih dejanj ter preverjajo verodostojnost zapisov na spletu. Ob tem dodajajo, da žrtve lahko popolnoma zaupajo policistom.



Med obiskovalci dogodkov v Fotopubu pa so bili očitno tudi znani ljudje. »Jaz sploh še nisem bila na ljubljanski sceni, ko sem že vedela za vse te GHB-zabave, da so punce mladoletne, posiljene, tam privezane na radiatorje,« je za 24ur dejala neka ženska, druga pa: »V Ljubljani so vsi s privolitvijo tam, zato ima tudi Dušan toliko prijateljev in zaščitnikov. Ker je dobavitelj droge vsem.«

Mesca ujeli pred Fotopubom

Minister Luka Mesec je pred dnevi zanikal, da bi imel kaj opraviti s Smodejem, a so ga lani ujeli pred Fotopubom na odprtju razstave pred dnevi preminulega Romana Uranjeka. To dokazujeta tudi posnetka na twitterju. Na prvem gre po stopnicah v razstavni prostor, na drugem pa pred poslopjem klepeta z gosti.

Mesec je na twitterju potrdil, da je na posnetku res on. Poudaril je, da je bil le na javnem odprtju, nikoli pa v kleti na Smodejevih zabavah. Dodal je, da za te ni vedel, če bi bil priča spolnemu nasilju, pa da bi tako dejanje nemudoma prijavil policiji. Mesec je razkril tudi, da z odvetnikom že pripravljajo tožbe in kazenske ovadbe.