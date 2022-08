Kdo so bili plačniki Fotopuba in kakšne storitve so zanje opravljali

Obtožbe, ki so v minulih dneh letele na direktorja Društva Fotopub Dušana Josipa Smodeja, so razburile slovensko javnost. Pod drobnogled niso vzeli le obtožb o spolnih zlorabah, ki naj bi jih storil, temveč so zdaj pod drobnogledom tudi dejavnosti društva, razstave, ki jih je prirejal, in financiranje. Vse bolj namreč kaže, da tudi tam ni bilo vse tako, kot bi moralo biti. O tem smo poročali tudi v današnji tiskani izdaji Slovenskih novic.

Od leta 2006 je Društvo Fotopub na svoj račun prejelo 131.105,94 evra. Največ v letu 2019, ko so od ministrstva za kulturo, mestne občine Novo mesto, Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, mestne občine Ljubljana, Študentske organizacije univerze v Ljubljani, Umetnostne galerije Maribor in Pokrajinskega muzeja Maribor prejeli skupno 36.521 evrov.

Na spletni strani Erarja je zabeleženo, da je Društvo Fotopub od leta 2006 prejelo 131.105,94 evra, od tega 57.026 evrov od ministrstva za kulturo. Nekaj več kot 40 tisočakov je društvu nakazala novomeška občina, ljubljanska pa 20.700 evrov. Med plačniki so še Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) s 5640 evri, Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto z 2296 evri, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti s 1600 evri, Univerza v Ljubljani – Akademija za gledališče, radio, film in televizijo s 1460 evri, Študentska organizacija v Ljubljani pa jim je nakazala 500 evrov.

Vse omenjene smo povprašali, kakšne storitve je Fotopub opravil za to plačilo, objavljamo pa odgovore tistih, ki so na naša vprašanja odgovorili:

»Leta 2019 je Center za kreativnost/Muzej za arhitekturo in oblikovanje sodeloval z Društvom Fotopub pri dogodku in razstavi povezani z uporabo novih tehnologij v kulturnem in kreativnem sektorju. Za namene priprav, programa in organizacije je MAO Fotopubu nakazal 5.640 EUR. Fotopub je bil v času sodelovanja ugledna organizacija s kvalitetnimi vsebinami, s katero so sodelovali številni tuji ter domači ustvarjalci in organizacije,« pojasnjujejo v Muzej za arhitekturo in oblikovanje.

AGRFT je leta 2020 sklenil z Društvom za sodobno kulturo Fotopub koproducentsko pogodbo za izvedbo magistrske produkcije z naslovom Slovenski pasijon. »Pri omenjeni produkciji je Fotopub nastopal kot producent, ki se je zavezal k profesionalni izvedbi projekta, akademija pa je kot koproducent prispevala finančni vložek za kritje dela avtorskih honorarjev ter materialnih stroškov scene in kostumov.«

Na ministrstvu za kulturo pravijo, da se je društvo Fotopub prijavljalo na različne redne razpise Ministrstva za kulturo, ki jih ministrstvo objavlja za podporo kulturnim programom in projektom, izbor projektov pa opravlja področna strokovna komisija. »Društvo Fotopub se je prijavljalo na različne redne razpise Ministrstva za kulturo, ki jih ministrstvo objavlja za podporo kulturnim programom in projektom, izbor projektov pa opravlja področna strokovna komisija. Fotopub je bil sprejet v sofinanciranje na večletnem projektnem razpisu JPR-VP-2018-2021. V letih 2018, 2019, 2020 in 2021 je prejel sredstva v skupni višini 52.826,00 EUR in sicer za projekt: Festivalpub. V letih 2015 in 2017 se je Fotopub prijavil še na dva razpisa v vrednosti dobrih 4200 evrov. V prvem primeru (leta 2015) kot koproducent, v drugem (leta 2017) kot producent. Skupno je tako Fotopub od leta 2015 naprej z Ministrstva za kulturo prejel 57.026 evrov. Finančnih nepravilnosti za zdaj nismo ugotovili. Drži pa, da za leto 2021 izvajalec dolguje še vsebinsko letno poročilo (gre za prvi zgoraj naveden projekt). Pozvali smo ga, naj to poročilo za leto 2021 predloži najkasneje do 31. avgusta 2022.«

Dušan Josip Smodej

Zahtevajo vračilo

Pri MOL so pojasnili, da je oddelek za kulturo od leta 2019 prek javnega razpisa sofinanciral štiri projekte, ki jih je prijavilo Društvo za sodobno umetnost Fotopub. Za projekt, ki so ga financirali leta 2021 pa so sprožili postopek za vračilo izplačanih sredstev. »V letu 2019 smo na področju vizualnih umetnosti podprli projekt Fotopub na Tivolski v višini 4700 evrov. Projekt je bil realiziran in finančno zaključen skladno s pogodbo. V letu 2020 smo na področju vizualnih umetnosti podprli projekt Fotopubov projektni prostor II: Samostojne razstave v višini 6000 evrov. Projekt je bil realiziran in finančno zaključen skladno s pogodbo. V letu 2021 smo podprli dva projekta, in sicer na področju vizualnih umetnosti projekt Fotopubov projektni prostor 2021 v višini 6000 evrov. Projekt je bil realiziran in finančno zaključen skladno s pogodbo. Drugi je bil projekt na področju uprizoritvenih umetnosti Slovenski pasijon ali Krst na Triglavu (projekt se je izvedel v koprodukciji z AGRFT) v višini 4000 evrov.«

A pri zadnjem se je zapletlo, ker prijavitelj v zaključnem poročilu ni predložil dokazil o plačilu stroškov, zato so julija 2022 sprožili postopek za vračilo izplačanih sredstev. Pojasnili so še, da je bil v letu 2022 v sofinanciranje sprejet projekt Fotopubov projektni prostor 2022 v višini 7000 evrov, a pogodba z izvajalcem ni bila sklenjena zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti do MOL – neustrezno poročilo o izvedbi projekta Slovenski pasijon ali Krst na Triglavu iz leta 2021.

Prekinjene vezi z Novim mestom

Na novomeški občini pa pojasnjujejo, da je Fotopub v Novem mestu izvajal mednarodni festival sodobne fotografije Fotopub. »Festival oz. delavnica Fotopub je bil ustanovljen leta 2000 in je kot projekt pred leti vsebinsko in programsko veljal za enega izmed izstopajočih mednarodnih festivalov v Sloveniji, ki je imel velik odmev širom Evrope. Na žalost je festival oz. delavnica pod sedanjo ekipo prekinila z zasnovo prireditve izpred 20 let in projekt zapeljala v popolnoma drugačne vode. Izvedbo festivala, dokler se je ta izvajal v javnem interesu ter predvsem v Novem mestu, smo na občini sofinancirali prek vsakoletnih razpisov, ki jih namenjamo društvom in organizacijam s sedežem v naši občini. Nazadnje smo delovanje društva podprli leta 2019, kasneje pa po naših informacijah društvo ni več delovalo v Novem mestu.«

Od Smodeja in njegovega Fotopuba se je distanciral tudi novomeški Zavod za za šport, kulturo, turizem in mladino. »Z društvom Fotopub trenutno ne sodelujemo. Sodelovali smo kot soorganizator med leti 2017 in 2019 na področju kulture pri oblikovanju razstavnega programa in pri soorganizaciji festivalov Jazzinty in Fotopub,« so zapisali v odgovoru na naše vprašanje.