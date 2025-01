Bitka za preživetje Tropske hiše: razstava želv prinesla novo upanje

Tropska hiša v središču Celja, ki je bila na začetku decembra še zaprta, je v najbolj donosnem, prazničnem delu leta, ko je v mestu največ obiskovalcev, vendarle odprla vrata. Čeprav ministrstvo za naravne vire in prostor še vedno odloča o dovoljenju za prikazovanje živali, so dobili dovoljenje za prikazovanje živali v času razstave zvezdastih kornjač. Te so dobili iz zagrebškega živalskega vrta, ta mesec dobijo še štiri iz dublinskega. Tropsko hišo so morali novembra lani zapreti po odločitvi inšpekcije, ker takrat niso imeli več veljavnega dovoljenja za prikazovanje živali. Zanj so sicer pr...