Beovićeva o spremembah virusa, ki morda prihajajo že poleti

Ob razmahu pandemije lani so virologi še nekako upali, da bo covid 19 le sezonska bolezen kot gripa, a je to upanje kmalu zamrlo. Izkazalo se je, da letni časi ne vplivajo na prenašanje novega koronavirusa. Četudi je ta respiratorni virus, ti pa so imeli v preteklosti različne sezonske valove, za zdaj za novi koronavirus še ne velja, da je sezonski. A upanje, kot kaže, obstaja, pravi, predsednica Zdravniške zbornice in vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri Nijz.Na vprašanje voditelja v Studiu City, ali bo letošnje poletje takšno kot lansko, je Beovićeva odgovorila: »Veliko ljudi bo že cepljenih, sama klima prinese slabše prenašanje okužb dihal, virus postane nekako bolj sezonski. To pričakujemo po tem velikem pandemskem valu. To poletje bo precej bolj varno od zimskih razmer.« Za Slovenske novice je dodatno pojasnila, da upajo na to, da bo virus še letos poleti postal sezonski.Pri nas poleti ne gre za množične izbruhe prehladov, zato tudi za novi koronavirus upajo, da bo te vrste. Virus se poleti slabše širi, saj ga bolj vroče vreme onesposobi. Beremo lahko, da poleti, ko je vlažnost zraka višja, so kapljice, ki jih izdihamo, težje, ker absorbirajo več vode iz ozračja in tako hitreje padejo na tla. S tem pa se zmanjša možnost, da bi dosegle ljudi okoli nas.A virus se še ni naučil, da je sezonski, nam je nedavno pojasnila vodja svetovalne skupine za covid 19. »Tudi v Južni Afriki, kjer je sončno in toplo, imajo z virusom kar nekaj težav. Da bi računali na to, da bomo popolnoma brez ukrepov čez poletje, še ne bo šlo,« je dejala Logarjeva.