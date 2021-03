V Sloveniji 46 različic virusa: poglejte, katerih je največ

V Sloveniji največ različice B.1.258.17. Gre za slovensko različico virusa?

Na drugem mestu angleška različica

V Sloveniji še nigerijska, južnoafriška in brazilska različica

V Sloveniji se je zelo razširila britanska različica virusa, za katero je značilna večja kužnost in težji potek bolezni. Zakrožila pa je tudi informacija, da imamo v Sloveniji svojo različico, ki je kombinacija novih različic in virusa, ki je bil že jeseni tukaj.V laboratorijih NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano) in IMI (Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo) analizirajo oziromaOd januarja letos do 23. marca so s sekvenciranjem celotnih genomov analizirali 3404 vzorcev in skupaj zabeležili kar 46 različic virusa sars-cov-2 v Sloveniji.V oči bode različica B.1.258.17, ki je med vsemi prevladujoča s kar 60,6-odstotnim deležem. Pri NLZOH so nam pojasnili, da ta različica v Sloveniji prevladuje. Našli so jo v 323 vzorcih odvzetih med 8. in 15. marcem, skupaj pa so v tem letu potrdili kar 2558 primerih. Ali bo ta različica poimenovana slovenska različica, strokovnjaki še niso potrdili. Več bo znano v tem tednu, ko bodo na NLZOH opravili še nekaj analiz in novih sekvenciranj, nam je pojasnilaiz NLZOH.Konec tedna se je na twitterju razširila vest, da je prav B.1.258.17, ki ga je v Sloveniji največ, nastal pri nas, saj ga še nikjer doslej niso zabeležili. Ta naj bi povzročil glavnino drugega vala v Sloveniji in na Češkem, ki se zdaj širi tudi po BiH in na Hrvaškem, kjer naj bi mutiral in postal še bolj kužen.En primer naj bi bil odkrit pri 23-letniku v obalno-kraški regiji, eden pa pri 15-letniku iz gorenjske regije. En bris je bil odvzet 9., drugi pa 10. marca. Čeprav kaže, da naj bi ta različica imela rajši mlajšo generacijo, pa podatki iz Velike Britanije kažejo, da to ne drži. O slovenski različici se ne govori prvič, a kot pravi Kostanjškova, morajo pred kakršno koli potrditvijo biti 100-odstotni, da gre res prav zanjo, analize pa se ne naredijo čez noč. Če gre res za slovenski sev, bo ta spremenil pogled na epidemiološko sliko.Število primerovse je povzpelo na drugo mesto s 33,6 odstotka. Skupaj 831 potrjenih primerov (teden prej 511 primerov), a kot pojasnjujejo pri NZLOH ta različica v vseh regijah že izpodriva B.1.258.17. Število primerov angleške različice se je v jugovzhodni regiji podvojilo, skoraj potrojilo v koroški regiji in skoraj podvojilo v savinjski regiji.• Do 23. marca so potrdili skupaj 27 primerov različice B.1.525 oz.(teden prej 20).• Pozorno spremljajo tudiz oznako B.1.351. Doslej so zabeležili skupaj 25 potrjenih primerov (teden prej 21)., ki tudi nosi eno od kritičnih mutacij, se je povzpela s 14 na 25.P.1 je še vedno prisotna le z enim primerom (potrjen tri tedne nazaj).Strokovnjake skrbi južnoafriška različica, ki je prav tako v Sloveniji, a se ne širi zelo. Kot nam je pred dnevi dejala vodja svetovalne skupine, upajo, da se južnoafriška različica ne bo razširila, saj so pri njej cepiva slabše učinkovita. »Vnos takšne variante v Slovenijo pomeni, da smo ponovno na začetku. Torej cepljeni ne bi bili več maksimalno zaščiteni in bi se lahko spet začelo večati število okužb v domovih za starejše, kjer so zdaj sorazmerno dobro zaščiteni s cepivom,« je dejala Logarjeva . A zdaj jih najbolj skrbi rast angleškega seva, zato ga skušajo z začasnim zaprtjem države vsaj deloma zatreti.