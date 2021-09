Avto v drevesu ogroža vodarno

Zapuščeno vozilo FOTO: JOŽE HORVAT

Neodgovorno neukrepanje

Redarji so ljubljanskemu javnemu podjetju izdali nalog za takojšnji odvoz okoljsko nevarnih ostankov vozila, a so ti še vedno tam.

Območje Jarškega proda, sicer eno pomembnejših vodovarstvenih območij za oskrbo dela Ljubljančanov s pitno vodo, je očitno nenehno na udaru brezvestnežev. Kljub zapornicam in jasnim znakom, da sta tam prepovedana vožnja z motornimi vozili, odlaganje vsakovrstnih odpadkov, dostop pa omejen in dovoljen le sprehajalcem, lastnikom kmetijskih zemljišč, vzdrževalcem in intervencijskim službam, se neodgovorni posamezniki za to ne zmenijo. Zadnji dokaz je zaleten avto le 500 metrov stran od vodarne., predsednik mestnega odbora za varstvo okolja, ki hkrati skrbi za okolje tudi na ravni četrtne skupnosti Črnuče, nam je povedal, da so ga okoljsko ozaveščeni sprehajalci že 6. septembra obvestili o zaletenem in zapuščenem osebnem vozilu brez registrskih tablic. Potem ko si je ogledal kraj »nesreče« (sumi, da je šlo za objestno vožnjo mulcev), je naslednji dan nemudoma obvestil mestno redarstvo, saj sta izpod čelno zaletenega avta iztekala hladilna tekočina in motorno olje. Redarji so zatem ljubljanskemu javnemu podjetju LPT izdali nalog za takojšnji odvoz okoljsko nevarnih ostankov vozila, a še teden dni pozneje so ti še vedno tam.Horvat zdaj le ugiba, zakaj jih še niso odpeljali in očistili onesnažene zemljine. Dokler je vreme lepo, to še ni tako huda težava, vendar pa je napovedano deževje, ki bi lahko nevarne tekočine spralo v podtalnico. Zato zdaj ni pravi čas ugotavljati, kdo je bil lastnik zaletenega in zapuščenega vozila, temveč je treba ukrepati, šele potem pa iskati krivce in jim ob morebitnem razkritju (po številki šasije ali motorja) naložiti vse stroške odvoza nevarne razbitine.Sicer pa so s pomočjo policije in inšpektorjev šele nedavno pregnali motokrosiste, ki so sredi gozda blizu vodarne Jarški prod dirkali na nelegalno zgrajeni stezi, a je Horvat že dobil prijavo, da na zemlji, ki je večinoma v lasti državnega sklada kmetijskih zemljišč, neznanci spet urejajo novo stezo, tako da bo moral zdaj novi nelegalni poseg ustaviti še kmetijski inšpektor.Policisti pa z občasnimi patruljami preganjajo tudi vse tiste, ki se tam z motornimi vozili kljub prepovedi vozijo po vodovarstvenem rezervatu oziroma v njegovem vplivnem območju – denimo po črnuških vrtičkih ob Savi, kjer je razen nekaj izjemam dovoljen dostop le pešcem, z avtom pa ne.