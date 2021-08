Arso prižgal opozorilo: obremenitev bo velika, nato preobrat

Oranžni alarm pomeni, da so vremenske razmere lahko nevarne.



Bodite zelo pozorni in se redno seznanjajte s podrobnostmi v zvezi z napovedanimi vremenskimi razmerami.



Zavedajte se tveganj, ki se jim morda ne boste mogli izogniti.



Upoštevajte uradno izdana priporočila.



V ponedeljek osvežitev

Po vročini bo prišla ohladitev. FOTO: Arso

Za petek je Agencija RS za okolje (Arso) vključila oranžno opozorilo za jugozahod države, za soboto in nedeljo pa drugo najvišje opozorilo gori za vse dele države z izjemo severozahoda. Razlog: živo srebro se bo močno povzpelo. Po podatkih Arsa bo v prihodnjih dneh sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev.Medtem ko ponekod po jugu Evrope padajo vročinski rekordi, pri nas takih peklenskih temperatur ne napovedujejo, vseeno pa bo zelo vroče, ponekod bo šlo do 36 stopinj Celzija.Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini do 35 stopinj Celzija.V petek bo večinoma sončno. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Goriškem do 36 stopinj Celzija.V soboto in nedeljo bo sončno in vroče, popoldanske temperature bodo med 30 in 35 stopinjami Celzija. Verjetnost popoldanskih neviht bo majhna. V nedeljo bo še sončno in vroče, po nižinah bodo temperature do 35. V ponedeljek čez dan bodo začele nastajati krajevne nevihte, v noči na torek pa bo dež predvidoma zajel vso Slovenijo. V torek se bo postopno zjasnilo, nato kaže do petka na razmeroma sončno vreme, a brez vročine.