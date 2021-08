Neverjeten rekord na Sicliji

Na italijanskem otoku Sicilija so danes namerili temperaturo 48,8 stopinje Celzija. Če bo italijanski meteorološki urad to temperaturo potrdil, bo to nov italijanski temperaturni rekord. Nekateri italijanski mediji sicer pišejo celo o evropskem rekordu.

Agrometeorološki sistem dežele Sicilija je temperaturo 48,8 stopinje Celzija izmeril danes ob 14. uri v kraju Floridia v pokrajini Siracusa, navaja italijanski časnik Corriere della Sera.



Tiskovni predstavnik italijanskega nacionalnega meteorološkega urada je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da morajo temperaturo še potrditi.



Če jo bodo, bo to italijanski temperaturni rekord, ki je doslej znašal 48,5 stopinje Celzija in so ga namerili leta 1999 na Siciliji.

Corriere della Sera sicer navaja, da bi bila v primeru potrditve to tudi najvišja izmerjena temperatura v Evropi. Najvišjo doslej so leta 1977 namerili v grški prestolnici, in sicer 48 stopinj Celzija, poroča časnik.



Drugod na jugu Italije so se temperature zaradi vročinskega vala, ki so ga poimenovali Lucifer, povzpele na od 39 do 42 stopinj. V osrednjih deželah Toskana in Lacij, kjer leži tudi Rim, pa vremenoslovci ta teden pričakujejo temperature okoli 40 stopinj Celzija.



Vročinski val naj bi dosegel vrhunec v petek, ko naj bi bi v 15 mestih izdali najvišje opozorilo pred nevarnostjo. Vročina bo v mestih namreč tako močna, da lahko ogroža zdravje splošnega prebivalstva, ne le starejših in šibkih.



Vročina še otežuje delo gasilcem, ki se že celo poletje borijo s požari. Ti pustošijo predvsem na jugu države v deželah Kalabrija in Sicilija. Danes naj bi ognjeni zublji v Kalabriji po poročanju medijev terjali novo, doslej že tretjo smrtno žrtev požarov.

