Arso za več delov Slovenije prižgal alarme za točo

Čeprav nam poletje lahko prinese veliko lepih stvari, nam lahko tudi eno zelo slabo - točo. Ta lahko povzroči ogromno škode, zato si je nihče ne želi. Arso je popoldne na svoji spletni strani opozarjal na veliko verjetnost nastanka toče na Kočevskem, Gorenjskem in v Ljubljani z okolico.

Za danes popoldne je sicer napovedal, da bo sončno s spremenljivo oblačnostjo (več je bo na severu). Možne bodo plohe in nevihte, pri čemer obstaja možnost za nastanek toče. Tudi danes je pri nas zelo toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 25 do 30 stopinj Celzija, na vzhodu tudi do 32 stopinj Celzija.

FOTO: Arso

Padavinam ne bomo ubežali niti v prihodnjih dneh. Arso pravi, da se bo ponoči nekoliko pooblačilo, nastane pa še lahko kakšna ploha. Te bodo lahko nastajale tudi v prvem delu jutrišnjega dne, čez dan pa se bo oblačnost trgala. Po državi bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo jutri nekoliko nižje kot danes. Pričakujemo lahko, da bodo marsikje po državi nekje med 23 in 28 stopinj Celzija, v Zgornjesavinjski dolini še nekoliko manj - okrog 20 stopinj.

Plohe lahko pričakujemo tudi v ponedeljek popoldne, v torek popoldne pa poleg ploh tudi kakšno nevihto.