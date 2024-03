Arso opozarja: v sredo in četrtek Sloveniji grozi tole

Po napovedih vremenoslovcev z agencije za okolje bo sreda pretežno oblačna in vetrovna. Sprva bo pihal okrepljen jugo. Ob prehodu vremenske fronte pa bo pozno popoldne zapihal okrepljen jugozahodni veter. Ob tem pričakujejo povišano valovanje morja, pri čemer so lahko ogroženi izpostavljeni deli obale. Tudi četrtek bo vetroven.

Po zadnjih napovedih močnejši sunki vetra v sredo med 16. in 20. uro ter v noči na četrtek med 2. in 6. uro lahko dosežejo hitrost do 75 kilometrov na uro.

V sredo se bo veter okrepil in obračal na jugovzhodno smer. K nam bo dotekal še toplejši zrak, tako da se bodo temperature kljub večinoma oblačnemu vremenu marsikje približale 20 stopinjam Celzija. Večji del dneva bo deževalo v hribih na zahodu, proti večeru pa bo pas dežja prešel večji del države. Nastanejo lahko tudi nevihte s krajevno močnejšimi nalivi in sunki vetra, so opozorili na Arsu.

V četrtek bo na vzhodu suho in deloma sončno, drugod bo večinoma oblačno. Občasno bo deževalo.