Zajela nas bo sončna nevihta: možne motnje v telekomunikacijah, pričakujejo polarni sij

Strokovnjaki za vesoljske pojave pričakujejo, da bo sončni izbruh oziroma t.i. sončna nevihta dosegla Zemljo podnevi in ​​povzročila geomagnetno nevihto, ki bi lahko motila telekomunikacije in hkrati ustvarjala polarne sije.

Meteorologi so izdali opozorilo, potem ko so na površini Sonca opazili sončni izbruh, poroča AP.

To je dobra novica za lovce na polarni sij, saj bo sončni izbruh omogočil odličen ogled polarnega sija.

Tokrat lahko sončna nevihta zagode navigacijskim sistemom GPS in radijskim komunikacijam. FOTO: Amynapaloha, Getty Images

Nevihta bi lahko motila visokofrekvenčne radijske prenose, kot je komunikacija med letali in oddaljenimi stolpi za nadzor zračnega prometa, a v sporočilu ameriškega centra za vesoljsko vremensko pravijo, da širša javnost nima razloga za skrb.

Meteorolog Jonathan Lash je dejal, da lahko večina komercialnih letal uporablja satelitski prenos kot rezervno možnost.

Vsakih enajst let se sončno magnetno polje obrne, kar pomeni, da njegov severni in južni pol zamenjata položaj. Sončna aktivnost se med tem ciklom spreminja in je zdaj blizu najaktivnejšega, imenovanega sončni maksimum, še pojasnjuje ameriški meteorolog.