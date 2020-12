Arso odsvetuje obisk gora

Nujno nahrbtnik z balonom

Nevarnost plazov. FOTO: Arso



Nevarnost plazov

V prihodnjih dneh bo zaradi novozapadlega snega velika nevarnost snežnih plazov v gorah. Agencija RS za okolje (Arso) obisk gora v naslednjih dneh odsvetuje. Tudi pri Planinski zvezi Slovenije (PZS) priporočajo, da se planinci izognejo območjem z veliko stopnjo nevarnosti. Pri obiskih nižjih predelov svetujejo previdnost ter primerno opremljenost in pripravo. Konec tedna se je denimo sprožil plaz v Logarski dolini, rešili so dva turna smučarja »Glede na tendenco snežne odeje in njene preobrazbe svetujemo, da si izberete nižje ležeče predele in se v celoti izognete območjem, kjer je znatna (3. stopnja) nevarnosti snežnih plazov. Neizkušenim posameznikom v celoti svetujemo, da se izognejo tudi območjem z zmerno nevarnostjo snežnih plazov,« so pri PZS povzeli nasvete strokovnega sodelavca zveze in gorskega reševalca. Vsem, ki se odpravljajo v gore, svetuje, naj poskrbijo, da bodo imeli s sabo popolno zimsko opremo: obvezno plazovni trojček (plazovno žolno, plazovno sondo in plazovno lopato) ter cepin, dereze in čelado. »Ne odpravljajte se v grape in pobočja, kjer obstaja veliko nevarnost snežnega plazu. Ne izpostavljajte otrok nevarnostim. Snežna odeja bo še nekaj dni po sneženju nestabilna.«Poleg tega pogostejšim obiskovalcem gora v zimskem času in navdušenim turnim smučarjem na planinski zvezi priporočajo uporabo nahrbtnika z zračnim balonom. Bistvena pa je tudi pravilna uporaba opreme. Pri PZS so pripravili več videoposnetkov na svoji spletni strani.Predvsem osrednjo in zahodno Slovenijo je danes zajelo obilnejše sneženje. Tako se bo tudi v visokogorju snežna odeja še odebelila. So pa vetru izpostavljena mesta močno spihana in ponekod tudi poledenela, na zavetrnih pobočjih pa so številne klože, ki so se tudi plazile.Arso opozarja, da bo nevarnost proženja snežnih plazov v torek zaradi velike količine novega snega nad okoli 1500 metri velika, četrte stopnje. Nižje bo nevarnost zmerna, tretje stopnje.Nov sneg se bo marsikje slabo sprijel s podlago, obenem pa se bodo zaradi preobremenitev stare snežne odeje spontano prožili kložasti snežni plazovi. Na severnih in severozahodnih pobočjih bodo nastale nove klože. Zlasti nevarna bodo strma pobočja, grape in strmejša travnata pobočja, kjer bodo možni tudi talni snežni plazovi. Nov sneg bo zasul stare klože, zato bo nevarnost težko prepoznati. Zaradi hladnega vremena se bo snežna odeja le počasi preobražala in stabilizirala. Obisk gora zato odsvetujejo.