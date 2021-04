Arnes ostal brez sredstev, ministrstvo odgovarja

Potem ko je bila Akademska in raziskovalna mreža Slovenija (Arnes) v letošnjem šolskem letu znova precej na udaru zaradi pouka na daljavo, pa so od tam nedavno sporočili, da bodo morali digitalno podporo in izobraževanja učiteljev povsem omejitvi oziroma ukiniti, saj od pristojnega ministrstva niso dobili dovolj sredstev. Zapisali so, da do nadaljnjega niso več mogoče prijave na izobraževanja, prav tako bodo 1. maja skrčili delovni čas podpore uporabnikom.Za pojasnila smo se obrnili na ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, kjer pa ocenjujejo, da je sredstev dovolj. »Zavod Arnes se je v času izobraževanja na daljavo izkazal kot nepogrešljiv partner. Tako v smislu nudenja tehnične pomoči kot tudi izvajanja različnih usposabljanj za učitelje. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ohranja financiranje izobraževanj in usposabljanj učiteljev, saj ravno v teh dneh ocenjuje predlog novega razvojnega programa Dvig digitalnih kompetenc, ki sta ga skupaj pripravila Zavod RS za šolstvo in Arnes, in vključuje tudi aktivnosti usposabljanj. Financiranje tega programa je zagotovljeno v okviru evropske kohezijske politike v višini 4 milijone evrov in po oceni ministrstva zadošča za predvidene tekoče aktivnosti izobraževanj. O podpori programa bo predvidoma odločeno v mesecu maju, zato izražene skrbi Arnesa razumemo kot dobronamerne,« so zapisali v odgovoru.Okrnjena digitalna podpora izobraževalnim ustanovam vseeno skrbi, nedavno je na to opozorila tudi docentka na fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, Slovenci smo namreč po digitalni pismenosti pod evropskim povprečjem.Kot so zagotovili na ministrstvu, »digitalna pismenost učiteljev ostaja izziv, je pa tudi področje, za katerega je MIZŠ že zagotovilo dodatna finančna sredstva«. »Med tem, ko del strokovnih delavcev na področju digitalne pismenosti izkazuje odlična znanja in kompetence, pa še vedno ostaja prevelik del teh, ki potrebujejo dodatna usposabljanja. Na to kaže več raziskav o katerih ministrstvo redno obvešča splošno in strokovno javnost,« so še zapisali v odgovoru.