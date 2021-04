Arnes: ni sredstev, manj digitalne podpore šolam

Po precejšnjih težavah in obremenjenosti mreže zaradi množičnega pouka na daljavo, prav tako tudi neustrezne infrastrukture, je očitno ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Akademski in raziskovalni mreži Slovenije (Arnes) v tem letu namenilo precej manj sredstev za zagotavljanje pomoči šolskim uporabnikom pri uporabi digitalnih storitev.Tako so iz Arnesa sporočili, da do nadaljnjega zaradi niso več mogoče prijave na izobraževanja, prav tako bodo 1. maja skrčili delovni čas podpore uporabnikom. »Portal SIO bo po enem letu delovanja v funkciji centralne vstopne točke za izobraževanje na daljavo deloval v omejeni sestavi uredništva in z zmanjšanim obsegom novic. Skupaj z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport si prizadevamo, da bi pridobili dodatna sredstva in v čim krajšem času znova nadaljevali aktivnosti v dosedanjem obsegu,« so zapisali na spletni strani.Arnes je bil lani mnogokrat tarča kritik zaradi težav pri delovanju e-storitev. Zaradi izjemnega povečanja so se soočili z velikim izzivom. »Uporaba storitev se je v času od marca do jeseni 2020 povečala stokratno, v primeru videokonferenc pa celo tisočkratno. Hkrati smo za skoraj polovico povečali število primerov pomoči uporabnikom,« so zapisali pri Arnesu, kjer so zato vzpostavili dodatne in okrepljene aktivnosti, opremljali šole z opremo IKT in izvajali izobraževanja za učitelje. »Po naših raziskavah uporabniki namreč na začetku izobraževanja na daljavo storitev niso dovolj poznali ali izkoristili vseh možnosti, ki jih te ponujajo za učinkovito izvajanje izobraževanja na daljavo in so se nasploh srečevali z veliko vprašanji in dvomi.« Ta podpora je bila mnogokrat tudi ključni dejavnik za lažje in bolj uspešno izvajali izobraževanje na daljavo.Za podporo digitalizaciji izobraževanja pa je v tem letu namenjenih precej manj sredstev, svoje aktivnosti Arnes zato krči. Zakaj, še preverjamo na pristojnem ministrstvu.