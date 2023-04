Anže harmoniko igra za nov Guinnessov rekord. Mu bo uspelo? (V ŽIVO)

Včeraj ob 9. uri se je 22-letni Korošec Anže Krevh v hotelu Radlje lotil posebnega izziva, ki ga je napovedal že v začetku leta. »Mnogi, ki me dobro poznajo, vedo, da imam strašansko rad izzive. Še najraje tiste nove, nore in odštekane. Zato sem se odločil, da bom poskušal postaviti nov Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju na harmoniko,« je oboževalcem sporočil Krevh, od lani diplomirani inženir mehatronike, ki je doslej osvojil že vse možne lovorike v igranju diatonične harmonike.

Med najboljšimi na svetu

Mladi Korošec igra harmoniko 17 let, kar pomeni, da je začel meh raztegovati že kot kratkohlačnik. Zato ni dvoma, da si je do danes pridobil veliko kilometrine, na tekmovanjih doma in v tujini pa osvojil vse mogoče lovorike.

51 ur, 43 minut in 40 sekund mora preseči.

Leta 2015 je postal absolutni slovenski državni prvak, leto kasneje v Italiji evropski prvak, leta 2017 pa prav tako v Italiji še mladinski svetovni prvak. Leta 2018 se je na mednarodnem tekmovanju Svirél, na katerem je bilo prek tisoč tekmovalcev, ki so igrali na inštrumente na tipke, uvrstil med najboljših 10, 2019. je v Avstriji postal še absolutni svetovni prvak.

Maja lani se je od naziva aktualnega svetovnega prvaka poslovil z besedami: »Skupaj z mentorjem in prijateljem Manuelom Šavronom sva na številnih tekmovanjih zelo uživala in prikazala, kaj vse zmore frajtonarica.« Ob tem se je zahvalil tudi staršem pa Jerneju Brileju, ki mu je pred leti pokazal pravo pot. »Brez drugih družinskih članov in mojih zvestih navijačev mi vse to ne bi uspelo,« poudarja Krevh, ki se danes in jutri poteguje za nov odmeven uspeh.

Pet na uro

»Ker se s harmoniko podajam tudi na najvišje vrhove gora po Sloveniji, sem se odločil za najdaljši neprekinjen maraton v igranju harmonike,« je dejal. Trenutni rekord znaša kar 51 ur, 43 minut in 40 sekund in ga je lani med 25. in 27. junijem v Franciji postavila Francozinja Christelle De Franceschi. Je pa Guinnessov rekord v Sloveniji že padel pred natanko 11 leti. Zoran Zorko je leta 2012 igral neprekinjeno 35 ur in 32 minut. Anže pa napoveduje, znamko kar 53 ur.

V repertoar sem uvrstil približno 250 pesmi, med katerimi so tudi najbolj znane.

Po strogih pravilih mu na vsakih 60 minut igranja pripada petminutna pavza, ki jo lahko izkoristi tudi po več urah v enem delu. Če torej igra šest ur skupaj, mu pripada pol ure pavze. Kot je še razkril, pri tem izzivu ne gre za improvizacijo, temveč mora igrati skladbe, ki so uradno zapisane, vsaka od njih pa mora biti dolga najmanj dve minuti, te pa se tudi v štirih urah ne smejo ponoviti.

Lani poleti je bil Anže s harmoniko tudi na Triglavu.

»V repertoar sem uvrstil približno 250 pesmi, med katerimi so najbolj znane Avsenikove, Slakove, Miheličeve in seveda številnih drugih ansamblov,« nam je zaupal Anže, ki ga lahko do jutri v hotelu Radlje obiščete in poslušate tudi v živo, saj je dogodek odprt za vse.

Kot nam je še zaupal kleni Korošec, mu ob strani stoji številna ekipa, žal pa mu glasbeni prijatelji ne morejo pomagati z igranjem med postavljanjem rekorda. »Žal so Guinnessova pravila zelo stroga. Bom pa vesel, če se bodo vsi, ki bodo prišli v Radlje, vpisali v posebno knjigo pred vhodom v hotel,« je še dejal Anže Krevh, ki je v minulih dneh prejel veliko dobrih želja in pozitivnih misli.

Mu bo uspelo priti v knjigo rekordov?

Zoran Zorko je leta 2012 kot prvi Slovenec postavil Guinnessov rekord, ko je igral harmoniko 35 ur in 32 minut. Foto: Facebook

Takole je Anže po štirih urah kar med igranjem zaužil prvi obrok. Foto: Facebook

Njegovo igranje lahko spremljate v živo: